Сибига призвал ЕС снять «орбановскую блокаду» и разблокировать 90 млрд евро для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров как можно быстрее разблокировать критически важные решения в поддержку Украины, в частности финансирование на 90 млрд евро.

Об этом он заявил по итогам встреч на Анталийском дипломатическом форуме.

По словам министра, после выборов в Венгрии для Европы и Украины открылись новые политические возможности. Именно поэтому, как следует из его заявления, Евросоюз должен перейти от ожидания к практическим решениям, которые ранее блокировало правительство Виктора Орбана. Формулу о необходимости снять не только Ормузскую, но и «орбановскую блокаду» Сибига использовал как политический призыв к европейским столицам ускорить принятие решений.

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Контекст этого заявления напрямую связан с политическими изменениями в Будапеште. По данным Reuters, на парламентских выборах в Венгрии партия Tisza во главе с Петером Мадьяром победила Виктора Орбана, который оставался одним из главных оппонентов помощи Украине и ее продвижения в ЕС. Агентство отмечало, что поражение Орбана может открыть путь к разблокированию финансовых решений для Киева, в частности пакета на 90 млрд евро.

Отдельно Сибига отметил, что Украина все больше выступает не только как получатель помощи, но и как партнер по безопасности для союзников. На фоне войны России против Украины и обострения ситуации на Ближнем Востоке Киев пытается совместить две задачи: добиться быстрого финансирования от ЕС и закрепить свою роль как одного из ключевых элементов европейской безопасности. Это уже не о красивых формулировках, а о деньгах, санкциях и политических решениях, которые ЕС либо принимает сейчас, либо снова увязает в бюрократическом болоте.