Сторонник Тисы празднует ее победу на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

«Это третий проигрыш России подряд. В прошлом году они проиграли Румынию и Молдову, я имею в виду выборы, и сегодня они проиграли Венгрию», — сказал Денисенко в эфире Radio NV.

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Он добавил, что за последнее время российские политтехнологи выиграли только в Грузии «из-за абсолютно бездарной работы оппозиции» и из-за того, что европейцы забыли о Грузии как об одном из ключевых факторов безопасности в Черноморском регионе и на Кавказе в целом.

«Поэтому можем сказать о том, что видим действительно достаточно серьезное понижение квалификации российских технологов. Четко было видно по кампании Орбана, что они до конца не понимают ни специфики Венгрии, ни того, что происходит в Венгрии. И они продвигали те нарративы, которые нужны России, а не нужны Орбану для победы на выборах. И этим, кроме всего прочего, воспользовался Мадьяр», — заявил аналитик.

Результат выборов в Венгрии и неудачные попытки Кремля помочь Орбану

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, Фидес — 55 мест, Наша родина — 6.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находился при власти 16 лет, заявил, что признает поражение своей партии, и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство «должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности».

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина передала венгерской стороне сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия — «недружественная страна».

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Перед парламентскими выборами в Венгрии медиа обнародовали ряд телефонных разговоров, которые раскрывают подробности тесного сотрудничества венгерских чиновников с Россией. Так, агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года, во время которого премьер хвалил «дружбу» между странами и предлагал диктатору свои услуги.

Орбан упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно стенограмме, эта реплика вызвала смех у диктатора.

Также СМИ сообщили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Один из обнародованных расследователями разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свидетельствует, что они вместе затягивали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Надеясь сохранить влияние в Венгрии, Кремль пытался помочь Орбану победить на парламентских выборах. По информации Financial Times, связанное с Кремлем агентство разработало дезинформационную кампанию, направленную на то, чтобы Орбан остался при власти.

WP писала, что российская разведка, обеспокоенная падением популярности Орбана, предлагала инсценировать покушение на него, чтобы повысить шансы политика на победу.

The Insider и Агентство также писали, что часть сотрудников посольства РФ в Венгрии связаны с различными спецслужбами и участвуют в предвыборной кампании Орбана.

