«С этой идеей будут считаться». Украинская власть на самом деле дала сигналы, что готова проводить выборы — политолог о заявлениях сенатора Грэма 31 августа, 19:58 NV Премиум Политолог Николай Давыдюк подчеркнул, что на выборах должны иметь возможность баллотироваться украинские военные (на фото — учения украинских военных в Днепропетровской области, 16 августа 2023 года) (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV рассказал о том, что заявления американского сенатора Линдси Грэма о необходимости провести выборы в Украине во время войны появились после сигналов украинской власти, что она готова проводить выборы.

«Украинские власти на самом деле дали сигналы, что могут проводить выборы и готовы проводить выборы, когда тайно на стол положили папку выборов в 2023 году до конца года. И все поняли: если вы готовы провести в 2023 году, тогда уже не стесняйтесь, проводите в 2024 году, когда они должны быть. … Поскольку увидели, что начали играть в грязные трюки, готовя выборы, пока все воюют, сказали „окей, значит, у вас есть возможность, так давайте их проводить“. Потому что такого требования со стороны Штатов не было», — сказал Давыдюк в эфире Radio NV.

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По словам политолога, сначала о необходимости провести выборы в Украине говорили несколько трампистов, потом президент ПАСЕ Тини Кокс.