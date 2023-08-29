Сенатор США призвал помочь Украине провести выборы в 2024 году

29 августа, 03:08
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Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал всех международных партнеров предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

Об этом Грэм написал в Twitter в понедельник, 28 августа.

Американский сенатор поддержал тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский выразил открытость к идее проведения выборов в 2024 году, которые «будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как утверждение демократии и свободы».

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Он понимает, что украинский парламент должен внести соответствующие изменения в законодательство, и условия безопасности для проведения выборов будут непростыми.

«Однако я не могу представить себе лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине выжить как независимой, самоуправляемой, основанной на верховенстве права демократии. Я призываю всех союзников Украины предоставить финансовую и техническую помощь в поддержку этих усилий», — подчеркнул сенатор.

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Грэм добавил, что проведение «демократических выборов во время войны» будет рассматриваться, как смелое и значимое решение Зеленского и украинцев. Поскольку это говорит о видении главы государства на народа «свободной и демократической Украины как сегодня, так и в будущем».

24 августа Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

27 августа Зеленский отметил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Военное положение Владимир Зеленский Выбори Война России против Украины Линдси Грэм

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