Один из конкурентов Эрдогана призвал сторонников поддержать действующего президента во втором туре выборов 22 мая, 19:24 Реджеп Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Лидер правой турецкой партии АТА Синан Оган, получивший третье место на выборах президента Турции в первом туре, заявил, что во время второго тура поддержит действующего президента Реджепа Эрдогана.

На пресс-конференции он заявил, что основной причиной его решения стало то, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах, сообщает BBC.

«В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса», — заявил политик.

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Он призвал своих поклонников голосовать за Эрдогана. Отметим, что Оган набрал 5,2% голосов в первом туре выборов, а действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов.

Его основной соперник Кемаль Киличдароглу также не одолел порог 50% и получил поддержку 44,88% избирателей.

14 мая в Турции прошли выборы президента и парламента. Поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов, 28 мая пройдет второй тур между кандидатами, которые получили больше всего голосов.

СМИ сообщали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который возглавляет страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах занимал пост премьер-министра, на этих выборах серьезно рискует потерять должность.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).

Кылычдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «Турецкий Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентских властей и массовых чисток, которые Эрдоган устроил после попытки государственного переворота 2016 года.



Аналитики предполагали, что в случае поражения Эрдогана на выборах Кылычдароглу не будет радикально менять формальный нейтралитет Турции. «Есть определенный консенсус относительно необходимости Турции быть посредником в войне», — объяснил NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле.

Также, по его мнению, без Эрдогана Турция может меньше использовать антизападную, антиамериканскую риторику, а также не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО.

