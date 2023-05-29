В Турции 1 июня объявят о результатах президентских выборов

29 мая, 19:17
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Выборы президента Турции, Анкара (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Выборы президента Турции, Анкара (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Окончательные результаты второго тура президентских выборов в Турции Избирательная комиссия объявит 1 июня в Официальном вестнике.

Об этом сообщает CNN TURK.

в понедельник, 29 мая, в 17:00 истекает срок подачи обжалований на решения и протоколы окружных избирательных комиссий.

Обжалования будут рассматриваться не позднее до 23:59.

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Также 31 мая истекает срок обжалования решений провинциальных избирательных комиссий, после чего Высшая избирательная комиссия примет решение по ним и 1 июня пришлет окончательные результаты выборов в соответствующие органы власти.

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В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

В то же время, он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Турция выборы в Турции

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