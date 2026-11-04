«Мы собираемся сотрудничать»: Трамп заявил, что демократы «хорошо поработали», и он не будет «накладывать вето на всё»

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен работать с демократами после того, как они, вероятно, вернут себе контроль над Сенатом и Палатой представителей по результатам промежуточных выборов , состоявшихся 3 ноября.

Трамп заявил, что демократы «хорошо поработали», и возложил вину за поражение на кандидатов от Республиканской партии, пишет AP.

Он также заявил, что вечером 3 ноября ответил на телефонные звонки от многих демократов, пишет CNN.

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«Что ж, мы собираемся сотрудничать с демократами, чтобы обеспечить успех нашей страны. Это очень важно», — сказал Трамп журналистам.

После того как Трамп пообещал стать «мистером Вето» для всех законов, принимаемых подконтрольным демократам Конгрессом, и столкнулся с критикой, он уточнил, что «не хочет просто сидеть два года и накладывать вето на всё».

«Они уже позвонили и хотят со мной работать», — сказал Трамп о демократах, отказавшись назвать имена.

Трамп также заявил, что станет «политическим экспертом», когда демократы получат контроль над Конгрессом.

«Я собираюсь стать политическим экспертом — как хорошим, так и плохим — по вопросам о том, почему эти кандидаты победили или проиграли!» — написал президент в Truth Social.

CNN прогнозирует, что демократы получат контроль как в Сенате, так и в Палате представителей, что положит конец власти Республиканской партии.

2 ноября Трамп признал, что демократы могут выиграть промежуточные выборы.

«Они присылают законопроекты, а вы накладываете вето. В конце концов, через месяц-два, когда на все законопроекты будет наложено вето — а это, как вы понимаете, просто пустая трата времени, — они придут к вам и заключат сделку», — сказал Трамп.

Согласно данным подсчета AP, Демократическая партия лидирует на промежуточных выборах в Конгресс США, прошедших 3 ноября. По предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 51 место из 100, а в Палате представителей также близки к большинству в 218 голосов и на данный момент имеют 176 мест против 106 у республиканцев; подсчет голосов продолжается.