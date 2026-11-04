Шамшур рассказал, что будет с поддержкой Украины после промежуточных выборов в США

В эфире Radio NV Шамшур отметил, что можно рассчитывать на то, что среди сенаторов и конгрессменов как от Демократической, так и от Республиканской партий будут те, кто будет поддерживать Украину.

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«Хотя, конечно, такой фигуры, как [покойный сенатор Линдси] Грэм, как Митч Макконаги, будет не хватать. Таких мощных фигур среди республиканцев я не вижу», — добавил дипломат.

Он также сказал, что нужно учитывать, сколько представителей левого крыла Демократической партии пройдет в Палату представителей.

«Потому что если посмотреть на их заявления (и раньше, и те, что делались во время предвыборной кампании), я бы сказал, там явно просматривается популизм с левой стороны. То есть все они говорят, что нужно больше уделять внимания внутренней политике, помощи рядовым американцам, уязвимым слоям населения, а не концентрироваться или тратить деньги на помощь другим государствам. Ясно, что это в значительной степени было направлено против помощи Израилю, но можно себе достаточно уверенно представить, что это может распространяться и на Украину», — объяснил Шамшур.

Он напомнил, что когда рассматривался последний крупный пакет помощи Украине представители прогрессистского крыла Демократической партии потребовали от Байдена, чтобы он больше денег направлял на внутренние программы, но это письмо было отозвано по настоянию администрации. Дипломат добавил, что сейчас представительство прогрессистов, очень часто занимают более радикальные позиции, усилится.

«То есть все выглядит достаточно сложно с республиканцами. И, очевидно, влияние Трампа на партию сохранится и дальше. И все не выглядит просто и однозначно среди демократов. Я вообще считаю, что даже если на предстоящих выборах победит не республиканец, а демократ, и будет динамика поддержки Украины для нас в целом положительная, то такой поддержки, как мы видели раньше, по крайней мере, с точки зрения финансов, поставок оружия, мы уже не увидим. Такие реалии американской жизни, американской политики и с ними надо считаться», — подытожил Шамшур.

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3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократическая партия одержала на них победу и будет контролировать обе палаты, в которых ранее большинство имели республиканцы. По предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей — не менее 228 мест из 435. Подсчет голосов продолжается.