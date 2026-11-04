«Американцы сказали „нет“ войне». В Иране радуются поражению Трампа на выборах, но опасаются новых ударов

Власти Ирана отреагировали на поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, заявив, что американцы проголосовали против войны с Ираном. В то же время Тегеран сохраняет состояние повышенной готовности на случай новых ударов, сообщает Reuters .

«Руководствуясь ли совестью или ценами, но американцы сказали „НЕТ ВОЙНЕ“, и мы поддерживаем этот посыл», — написал в X спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф. Он предостерег Вашингтон от игнорирования мнения избирателей и повторных атак на Иран.

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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в письменном заявлении подчеркнул, что враждебность США по отношению к Ирану не зависит от того, какая партия находится у власти, и предостерег от любых уступок. По словам Хаменеи, США считают конец своей гегемонии делом далекого будущего, тогда как в Тегеране его ожидают в ближайшее время. Как отмечает Reuters, это заявление свидетельствует о том, что Иран не намерен смягчать свои требования относительно контроля над Ормузским проливом.

Двое высокопоставленных иранских чиновников сообщили агентству, что в Тегеране, хотя и рады победе демократов, опасаются, что Трамп попытается компенсировать поражение военным ударом. Сам Трамп в интервью Fox News признал, что Иран частично повлиял на исход выборов.

Иранские СМИ связали выборы с годовщиной захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году, которую отмечали 4 ноября. Газета Hamshahri вышла с фотографией Трампа с завязанными глазами и заголовком Тень Ирана над выборами в США. А издание, подконтрольное судебной власти Ирана, распространило шутку о том, что Трамп провалил смену режима в Иране, зато добился ее в Техасе, где впервые за десятилетия сенатором избрали демократа.

Выборы в США — что известно

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. По подсчетам Associated Press, демократы уверенно побеждают и получат контроль над обеими палатами: как минимум 54 места из 100 в Сенате и 228 из 435 в Палате представителей. Как пишет Financial Times, поражение республиканцев стало для Трампа серьезным унижением: они проиграли даже в глубоко консервативных районах Юга и сельской Америки, которые ранее казались неприступными.

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Трамп признал, что демократы «хорошо поработали», возложил вину за поражение на кандидатов от своей партии и пообещал сотрудничать с демократами, а не накладывать вето на все их законы.

Одной из главных тем кампании стала война с Ираном. 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану; в ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, а США ввели морскую блокаду Ирана. Из-за перебоев в проливе резко подорожали нефть и топливо, и именно на этом демократы строили свою кампанию. Накануне выборов иранские официальные лица сообщили агентству Reuters, что Тегеран намеренно затягивает переговоры с США, чтобы ослабить позиции Трампа.