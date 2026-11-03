Участие в нынешних выборах бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, их поездки по шести штатам, где избиратели еще не определились, окончательно усугубляют ситуацию — Бессмертный (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

— Как операция в Олешках повлияет на американские выборы? Каким образом это может помочь Трампу на выборах 3 ноября?

— Дмитрий, даже недавние выборы в Болгарии показывают, что тема кандидата-миротворца оказывает очень серьезное влияние. Ведь противостояние между [Андреем] Гюровым и [Илияной] Йотовой разворачивалось вокруг вопроса поддержки Украины: утверждалось, что поддержка Украины — это импорт войны в Болгарию.

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Что касается ситуации с Олешками, то приписывание этого шага первой леди служит аргументом в пользу Трампа, его команды и администрации, представляя их миротворцами. На самом деле, если разобраться в ситуации, Трамп не несет мира — он продолжает войну. Он ее радикализирует и затягивает во времени, но, поскольку у Трампа более мощная информационная машина, она и тиражирует нарратив о причастности первой леди, о Трампе-миротворце, который урегулировал восемь конфликтов и вот-вот разрешит девятый.