Зеленский отметил, что в Вашингтоне всё более благосклонно относятся к участию Европы в этом процессе (Фото: REUTERS/Катал Макнотон)

Политические изменения в США и других странах открывают новые возможности для переговоров с Россией. Украина настаивает на том, чтобы Европа принимала в них полноценное участие, а не оставалась в стороне. Киев призывает европейских союзников определить своего представителя уже в ноябре.

Об этом 11 ноября сообщает Bloomberg.

По словам президента, политические изменения не только в США, но и в других странах создают более благоприятные условия для переговоров. Он отметил, что в Вашингтоне всё более благосклонно относятся к участию Европы в этом процессе.

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«Мы хотим, чтобы Европа не оставалась на периферии, на обочине встреч. Мы хотим, чтобы в следующий раз она участвовала на равных, поскольку это абсолютно справедливо», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что европейские страны должны договориться о том, кто будет представлять их на переговорах с Россией.

«Нам нужно выбрать, кто будет представлять Европу. Нам нужно выбрать конкретных лидеров Европы. Нам нужно сделать это в ноябре», — сказал он в Дублине.

Зеленский считает, что при участии всех сторон прогресс в переговорах может наметиться уже в начале 2027 года. В то же время он отметил, что в следующем году политический ландшафт в Европе может измениться.

Тем временем зять президента США Джаред Кушнер рассказал о подготовке масштабного обмена пленными. По его словам, самым сложным вопросом переговоров остаются территории, однако стороны обсуждают масштабный обмен. Зеленский уточнил, что он может охватить до 1200 пленных.

Европейские страны до сих пор не согласовали единого представителя для участия в переговорах. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в письме к председателю Европейского совета Антониу Коште предупредила, что несогласованность действий европейцев играет на руку тем, кто хочет продолжения войны.

Переговоры в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

Отдельно состоялись переговоры между делегациями Украины и США, а также представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии; российская сторона в них участия не принимала. В совместном заявлении все участники этих переговоров подчеркнули, что «любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины».

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По итогам переговоров спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября встретятся с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

10 ноября «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к украинской переговорной группе, сообщило о достижении договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

11 ноября информацию об обмене пленными подтвердил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Он назвал это главным результатом нынешнего раунда переговоров в Абу-Даби. По его словам, в ходе переговоров стороны смогли «прямо изложить» свои позиции, по которым сохраняются существенные разногласия. Он отметил, что впереди «еще много сложной работы», но возможности для продолжения переговорного процесса есть.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых тяжелых». По его словам, представители государства-агрессора РФ пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию».

Издание The Telegraph сообщило, что Украина отвергла предложенную США идею пересмотра административных границ своих регионов, призванную разблокировать мирные переговоры с Россией. Ранее The Economist сообщал, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса.