Журналист и блогер Роман Цимбалюк в интервью Radio NV — о встрече украинских и российских представителей у первой леди США Мелании Трамп после эвакуации из Олешек, новых заявлениях президента США Дональда Трампа о мирном соглашении, последствиях промежуточных выборов в США, истории с российским дизелем и перспективах переговоров в Абу-Даби.

— Российские пропагандисты представляют операцию в Олешках как свой успех; кроме того, накануне, по итогам этой спецоперации, представители Украины и России побывали в гостях у первой леди США Мелании Трамп. Она выразила надежду, что масштабы этой операции могут расшириться. Как ты в целом оцениваешь эту встречу и заявления Мелании Трамп? Видишь ли ты, что россияне сейчас позиционируют себя как победители? Была ли это их инициатива или уступка, чтобы подыграть Дональду Трампу? Или, возможно, они что-то для себя выторговали? Ведь там присутствовал представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, а там, где Дмитриев, — там и сделки с РФ для окружения Дональда Трампа.

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— Во-первых, никаких соглашений нет. Возможно, есть какие-то там «чемоданы», но это сделки совсем иного уровня, а межгосударственные соглашения отсутствуют. И недавно закрылась эта первая и последняя дизельная сделка.

Далее, что касается этой встречи с Меланией Трамп: она отвратительна. Не Мелания — Мелания приятная, — а сама встреча, организованная администрацией президента Соединенных Штатов.