Иран готовится сорвать промежуточные выборы в США после того, как на этой неделе попытался вмешаться в выборы в Израиле . Тегеран, в частности, изучает способы вербовки агентов и подготовил кибергруппы для атак на избирательные системы.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на иранских чиновников.

По словам одного из них, практически одновременные выборы у двух главных противников Ирана создают редкую возможность воспользоваться уязвимостями их демократических систем. Тегеран также рассматривает кибератаки и другие способы нарушения работы государственных систем как продолжение войны, начавшейся 28 февраля с американо-израильских ударов.

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«Мы готовы сорвать их выборы, нарушить работу их банковской системы, помешать их поездкам и подорвать все их привычные системы. Мы не поддерживаем ни одного кандидата нигде, но хотели бы видеть разобщенные Америку и Израиль», — утверждает чиновник.

В то же время иранские власти публично демонстрируют пренебрежение к выборам в Израиле. В понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что там фактически соперничают враждующие политические группировки, стремящиеся нанести больший ущерб и убить больше людей.

По оценке издания, Тегеран рассматривает избирательные процессы в США и Израиле как возможность повлиять на политику противников не только военными средствами, но и через внутренние политические разногласия.

Один из иранских чиновников также предупредил, что в случае нового нападения ответ Ирана будет «более масштабным, чем раньше».

Издание отмечает, что внутриполитические разногласия в Израиле могут затруднять работу правительства, одновременно предоставляя Ирану время для восстановления запасов ракет и систем противовоздушной обороны, поврежденных в ходе ударов США в этом году.

27 октября в Израиле прошли парламентские выборы, которые СМИ назвали самыми судьбоносными для страны за последние годы. От их исхода зависит, потеряет ли Нетаньяху свой пост и сменит ли Израиль курс в наиболее чувствительных вопросах внешней и внутренней политики. Явка оказалась рекордной: по состоянию на 20:00 проголосовали более 74% избирателей — подобного показателя к этому времени не наблюдалось с 1988 года.

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Израильские СМИ предполагали, что и Нетаньяху, и Айзенкот могут объявить о победе и попросить президента Ицхака Герцога поручить им формирование правительства: первый возглавляет крупнейшую партию, второй — крупнейший блок. Если же никому не удастся сформировать коалицию, страну ждут повторные выборы, а Нетаньяху останется премьером временного правительства. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2019—2022 годах, когда израильтяне голосовали пять раз.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. Американцы будут переизбирать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената.