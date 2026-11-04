Перший темнокожий на этом посту: новым спикером Палаты представителей США, вероятно, станет лидер демократов Хаким Джеффрис

56-летний Джеффрис может стать первым афроамериканцем на посту спикера Палаты представителей, располагая в ходе следующей сессии более многочисленной фракцией, чем двое его предшественников.

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Во время обращения к избирателям 3 ноября Джеффрис заявил, что сейчас не время для партийных споров, а время для патриотизма.

«Сегодня начинается великое возрождение Америки… Мы будем упорно работать, чтобы осуществить те кардинальные перемены, которых вы заслуживаете», — сказал он ликующей толпе на мероприятии, посвященном подсчету голосов, сообщает AP.

Издание отмечает, что у Джеффриса есть все шансы войти в историю как первый темнокожий спикер Палаты представителей, если демократы получат контроль над Палатой, а коллеги изберут его на эту должность.

С октября 2023 года спикером Палаты представителей является республиканец Майк Джонсон.

По данным подсчета AP, Демократическая партия лидирует на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 52 места из 100, а в Палате представителей также близки к большинству в 218 голосов и на данный момент имеют 204 места против 123 у республиканцев; подсчет голосов продолжается.