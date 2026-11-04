Эксперт Украинской призмы Александр Краев рассказал в эфире Radio NV , чего Украине ожидать от выборов в США , будет ли президент Дональд Трамп пытаться навредить Украине и почему многие ошибаются насчет демократов.

— Многие воспринимают эти промежуточные выборы как референдум по доверию или недоверию к Трампу, к действиям его администрации. Президента избрали, дальше промежуточные выборы, и там уже выясняют, насколько избиратели в США любят этого президента и его политическую силу. Но если посмотреть с другой стороны, как вы думаете, а кто будут те, кто проголосует за Трампа? Кто будут те, кто, несмотря на рост цен, экономические проблемы, действия той же службы ICE, пойдут на избирательные участки и будут голосовать именно за республиканцев?

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— Такие люди до сих пор есть, их не нужно недооценивать.

Несмотря на то, что показывают нам опрос, я начал последние две недели в эфире демократических каналов слышать достаточно логичные, достаточно правильные выводы. Они начинают говорить о том, что, конечно, нам не нужно воспринимать все опросы так, как они выглядят.

И всегда возникает, что каждый опрос, особенно в современной американской социальной системе, дает определенное преимущество демократам. По той простой причине, что демократы, их избиратели, классически, исторически, как угодно это можно назвать, видят большую перспективу в том, чтобы проявлять свою политическую активность до выборов.