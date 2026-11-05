Министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV анализирует результаты промежуточных выборов в США , последствия победы Демократической партии для Украины, риски эскалации вокруг Ирана и роль первой леди Мелании Трамп в новых гуманитарных договоренностях.

— По результатам промежуточных выборов в США, Демократическая партия будет контролировать обе палаты Конгресса. Очевидно, что международная политика и Украина не играли суперважную роль, но были достаточно негативные отзывы американских граждан по соглашению президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Все же к России не относятся дружелюбно в США. Сможем ли мы увидеть определенный пересмотр этой политики, этого сближения США с РФ?

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— Я оптимистичен, но осторожно. Результаты выборов действительно некоторым сорвали мозг.