«Президент будет жестко давить на Киев». Как по США пронеслось «голубое цунами» и почему Трамп остается опасным для Украины — интервью с Климкиным

5 ноября, 04:32
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, округ Колумбия, 2 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, округ Колумбия, 2 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Автор: Алексей Тарасов

Министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV анализирует результаты промежуточных выборов в США, последствия победы Демократической партии для Украины, риски эскалации вокруг Ирана и роль первой леди Мелании Трамп в новых гуманитарных договоренностях.

— По результатам промежуточных выборов в США, Демократическая партия будет контролировать обе палаты Конгресса. Очевидно, что международная политика и Украина не играли суперважную роль, но были достаточно негативные отзывы американских граждан по соглашению президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Все же к России не относятся дружелюбно в США. Сможем ли мы увидеть определенный пересмотр этой политики, этого сближения США с РФ?

Реклама

— Я оптимистичен, но осторожно. Результаты выборов действительно некоторым сорвали мозг.

Теги:   Интервью NV Павел Климкин Конгресс США Radio NV промежуточные выборы США

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies