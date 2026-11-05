«Президент будет жестко давить на Киев». Как по США пронеслось «голубое цунами» и почему Трамп остается опасным для Украины — интервью с Климкиным
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, округ Колумбия, 2 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)
Министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV анализирует результаты промежуточных выборов в США, последствия победы Демократической партии для Украины, риски эскалации вокруг Ирана и роль первой леди Мелании Трамп в новых гуманитарных договоренностях.
— По результатам промежуточных выборов в США, Демократическая партия будет контролировать обе палаты Конгресса. Очевидно, что международная политика и Украина не играли суперважную роль, но были достаточно негативные отзывы американских граждан по соглашению президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Все же к России не относятся дружелюбно в США. Сможем ли мы увидеть определенный пересмотр этой политики, этого сближения США с РФ?
— Я оптимистичен, но осторожно. Результаты выборов действительно некоторым сорвали мозг.