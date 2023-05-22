«Лучше Трампа». Шольц публично поддержал переизбрание Байдена 22 мая, 22:43 Олаф Шольц и Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, 21 мая 2023 года (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц публично поддержал кандидатуру действующего американского президента Джо Байдена на выборах, которые пройдут в США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время выступления перед учениками начальной школы недалеко от Берлина в понедельник, 22 мая, Шольц заявил, что победа Трампа не обернется ничем хорошим ни для США, ни для Германии.



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«Я думаю, что нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали», — сказал канцлер, отвечая на вопрос ученика.



Шольц отметил многолетний опыт Байдена на госслужбе и добавил, что тот точно знает, «как не допустить мировой войны». Также, по мнению канцлера, Трамп «выступает за большой раскол в стране».

Дональд Трамп в последнее время сделал ряд провокационных заявлений об Украине и полномасштабной войне, развязанной Россией. Например, он сказал, что в случае переизбрания якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Также он отказался называть российского диктатора Путина военным преступником в контексте войны России против Украины. При это он называл главу кремлевского режима «умным парнем».

Кроме того, Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что верит, что Украина победит до 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы.