«Самый страшный кошмар Запада». Как президентство Трампа может изменить ход войны в Украине — ВВС 14 мая, 10:20 Путин и Трамп на переговорах в Хельсинки (Фото:Reuters)

На протяжении своей короткой, но насыщенной событиями политической карьеры Дональд Трамп демонстрировал склонность симпатизировать президенту России Владимиру Путину. Например, во время российско-американского саммита в Финляндии в 2018 году он пренебрег данными разведывательных служб США и решил поверить Путину, который отрицал вмешательство в выборы 2016 года. Если Трамп вернется в Белый дом, положительное отношение к России, которое разделяют значительная часть избирателей-республиканцев и некоторые члены партии в Конгрессе, вероятно, снова станет движущей силой политики США, пишет корреспондент ВВС Энтони Зурхер.



Коментарі Трампа на заході, організованому CNN цього тижня, зміцнили позиції тих, хто звинувачує його у занадто дружньому ставленні до російського лідера.

Колишній президент сказав, що може закінчити війну за 24 години, але не уточнив, як. Він відмовився сказати, чи хоче він перемоги України, й поскаржився на вартість військової допомоги цій країні.

«У нас немає боєприпасів для себе. Ми так багато роздаємо», — сказав він і звинуватив європейські країни в тому, що їхній внесок у допомогу Україні є недостатнім.

Попри те, що Конгрес США схвалив виділення мільярдів доларів на підтримку України протягом тривалого періоду часу, якщо Трамп стане президентом, він зможе уповільнити або навіть повністю припинити цю підтримку.

Він вже робив таке раніше, коли був президентом, стосовно певної військової допомоги, яку схвалив Конгрес.

Деякі з його колег-республіканців спішно засудили його слова, але цілком можливо, що в разі обрання Трампа військова підтримка України з боку США може повністю припинитися.

Щонайменше повна підтримка України, якої дотримується нинішня адміністрація, зокрема активні дипломатичні зусилля з підтримки єдиного фронту з європейськими союзниками щодо санкцій проти Росії, цілком імовірно, будуть значно зменшені.

У Великій Британії, яка нарощує допомогу Україні і вже надала їй ракети великої дальності, стурбовані можливими наслідками імовірного президентства Трампа.

Якщо Трамп припинить постачання зброї, війна закінчиться на російських умовах, що є найстрашнішим кошмаром Заходу, заявив ВВС колишній очільник британської розвідки сер Алекс Янгер.

«У Путіна не було плану Б, коли він вторгся в Україну, але тепер його план Б — це перечекати», — сказав він.

Громадська підтримка допомоги Україні у США з початку війни впала, а опитування Pew Research цього тижня показало збільшення кількості американців, які вважають, що США повинні більше зосередитися на внутрішніх проблемах.

Джеффрі Трейстман, професор національної безпеки в Університеті Нью-Гейвена в Коннектикуті, каже, що припинення допомоги США може не припинити війну миттєво — вона все ще може тривати роками чи десятиліттями.

«Українці, до їх честі, продемонстрували неймовірну рішучість боротися з росіянами та відбити вторгнення з мінімальною підтримкою спочатку», — нагадав він.

«Тож це (війна — ред.) має потенціал — навіть якщо США припинять надання допомоги — продовжуватись і затягуватися в осяжному майбутньому», — додав професор.

Якщо Україна й хвилюється з цього приводу, то публічно цього не демонструє.

Наступного дня після заяв Трампа на заході CNN президент України Володимир Зеленський заявив ВВС, що не боїться виборів 2024 року.

«Вибори у США через рік. Хто знає, де ми будемо. Я вірю, що ми до того часу переможемо. Тож побачимо», — сказав він.