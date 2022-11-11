Что может изменится для Украины после промежуточных выборов в США — экс-посол Тейлор 11 ноября, 13:49 По словам Уильяма Тейлора, США могут попросить Украину создать процедуру надзора за использованием выделенных сумм из американского бюджета (Фото:gur.gov.ua)

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью НВ рассказал, что изменится для Украины после промежуточных выборов в США.

Как отметил Тейлор в интервью НВ, хотя еще рано делать предстаказания о результатах выборов, они не сильно изменят позицию США в отношении Украины и поддержки Украины в войне.

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«Единственное, что может добавиться — это просьба о надзоре, создание процедуры надзора за использованием выделенных сумм из американского бюджета. И это неплохо. Потому что и Украина стремится к тому, чтобы такая система надзора существовала и сводила на нет усилия враждебной пропаганды. Американская администрация хочет того же, этого хотят и демократы, и республиканцы», — сказал американский дипломат.

По его словам, это можно расценить как законный и обоснованный запрос Конгресса.

«Киев его принимает, признает и уже даже частично воплощает», — добавил Тейлор.

Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы. Американцы переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.

Как сообщает The Wall Street Journal, по последним данным, у демократов 48 мест в Сенате, у республиканцев — 49 (для большинства необходимо 51). В Палате представителей у демократов 189 мест, у республиканцев — 209 (из 218 для большинства).

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, она потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.



Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

Об этом также заявляли представители США, в частности, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая приехала в Киев 8 ноября.