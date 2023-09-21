В опросах перед выборами в Словакии лидирует антиукраинская партия 21 сентября, 14:13 Роберт Фицо (Фото:SlobodnaEuropa Eu/www.flickr.com)

Партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своими антиукраинскими высказываниями, лидирует в опросах перед выборами в стране.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению социологов, дезинформация в социальных сетях усилила поляризацию среди избирателей и вызвала общественный скептицизм относительно поддержки Украины.

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Отмечается, ни одна партия не может получить большинство, а формирование коалиционного правительства может оказаться трудной задачей, поэтому нет гарантии, что именно партия Фицо победит.

Кроме того, по последним опросам социально-консервативная партия Фицо SMER-SSD лишь немного имеет лишь небольшое преимущество с поддержкой 19,4% против 18,2% либеральной партии Прогрессивной Словакии (PS). Многое зависит от того, какие результаты будут иметь меньшие партии.

Фицо выступает против поддержки Украины и ее вступления в НАТО.



На политическом митинге в словацком городе Бановце-над-Бебравоу, на который собралось около 300 его сторонников, он сказал: «Мы мирная страна. Мы не отправим в Украину ни одного снаряда».

Он также транслирует лживые российские нарративы, выдумывая чушь, якобы «война началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске».

Фицо также убежден, что страна-агрессор Россия «никогда не уйдет из Крыма и территорий, которые она контролирует».

Кроме того, экс-премьер критикует санкции против России, призывает к сближению с Москвой после окончания войны, а также обещает наложить вето на членство Украины в НАТО, «если такая возможность возникнет».

Украинские официальные лица говорят, что они обеспокоены перспективой создания коалиции пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана внутри Европейского Союза, но отмечают, что Венгрия обычно не меняет статус в важных решениях, поэтому может иметь лишь ограниченное внешнеполитическое влияние в случае победы Фицо.

По словам четырех высокопоставленных западных дипломатов, предвыборная риторика Фицо также вызывает беспокойство и у союзников Словакии, но его прагматизм во время предыдущих сроков пребывания в должности, когда он перевел Словакию на евро и в основном избегал споров с партнерами из ЕС и НАТО, смягчил такие опасения.

Один из дипломатов также отметил, что Фицо будет сомневаться в сокращении поставок оружия в Украину вне того, которое поступает из уже исчерпанных армейских запасов, учитывая экономическую важность производителей боеприпасов и ремонтных баз.

Украинские официальные лица говорят, что они обеспокоены перспективой создания коалиции Орбана внутри ЕС, но отмечают, что Венгрия обычно не меняет статус в важных решениях, поэтому ожидает ограниченного внешнеполитического влияния, если выиграет Фицо.

Кроме того, по последним опросам социально-консервативная партия Фицо SMER-SSD лишь немного впереди с поддержкой 19,4% против 18,2% либеральной партии Прогрессивной Словакии (PS). Многое зависит от того, как пройдут меньшие партии.

Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Действующее правительство страны занимает проукраинскую позицию.