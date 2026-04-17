Мадьяр обвинил Орбана и Фицо в координации миграционного кризиса перед выборами в Словакии

Лидер венгерской партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, Петер Мадьяр , заявил, что правительство Виктора Орбана якобы направляло нелегальных мигрантов к словацкой границе в интересах Роберта Фицо. В Братиславе обвинения отвергли.

Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.sk.



По данным издания, Мадьяр заявил, что в отличие от предыдущей власти его правительство не будет «подгонять» мигрантов к словацкой границе из соображений предвыборной выгоды союзников в Братиславе. Он утверждает, что правительство Орбана могло намеренно направлять поток нелегальных мигрантов в сторону Словакии, чтобы тема миграции стала одним из факторов мобилизации электората в пользу Фицо. Эти утверждения распространило именно Aktuality.sk, тогда как международные агентства по состоянию на 17 апреля отдельно их не подтверждали.

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Мадьяр также заявил, что при правлении Орбана из венгерских тюрем досрочно отпустили около 2200 осужденных перевозчиков мигрантов, что, по его мнению, дополнительно повлияло на ситуацию на границе. После этих заявлений словацкая оппозиция потребовала объяснений от правительства Фицо. По версии оппозиционных партий, если обвинения подтвердятся, речь пойдет о сознательном использовании темы безопасности во внутренней политической борьбе. Актуальная реакция словацкого МВД сводится к отрицанию этих обвинений.

Партия Тиса на выборах 12 апреля одержала убедительную победу и получила конституционное большинство в парламенте, что дает Мадьяру возможность претендовать на должность премьер-министра уже в начале мая.



В отличие от Орбана, который поддерживал тесные связи с Москвой и блокировал часть решений ЕС в пользу Украины, Мадьяр после победы пообещал восстановить более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Это делает его заявления в отношении Орбана и Фицо не только внутриполитическим выпадом, но и сигналом о возможном изменении региональной конфигурации в Центральной Европе.