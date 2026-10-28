«Москва рассчитывала и имела право это делать на высокий процент русофилии среди сербского общества, на авторитет партии Вучича, потому что верила, что эта автократия будет продолжаться и сдвинуться с места бывшего президента Сербии будет очень тяжело. То есть понимали, что есть такое оппозиционное к власти движение, но значительные средства прямо в политику и политические институции не вливали, как и в гибридные операции. Был расчет, конечно, на то, что Вучич начнет применять насилие на улицах, когда объявят результаты», — отметила Шимкевич в эфире Radio NV.

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По ее словам, в Москве недостаточно учли, что Вучич пытается иметь авторитет политика, который является проевропейским и «играет и на левую, и на правую сторону».

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«Думаю, Москва будет пересматривать подходы по Сербии. И этот определенный хаос, который сейчас в Кремле по Сербии возник, они пересмотрят и будут усиливать то, что всегда делают в таких ситуациях: мягкую силу и гибридные операции. Предпосылки и основания для этого есть. Сербия вся опутана с разных сторон российскими сетями: информационными, медийными, спецагентами. Russia Today, Sputnik», — сказала аналитикиня.

Шимкевич объяснила, что в Сербии есть лидеры мнений, которые в последующие месяцы и годы будут усиленно транслировать пророссийские нарративы.

«Сейчас РФ будет делать в Сербии ставку на дальнейшее выращивание русофилии и усиление гибридных влияний. То, что я говорила в начале, что студенты не собираются отворачиваться от Москвы, может как раз свидетельствовать о том, что где-то найдутся участники Студенческого списка, которые будут активно продвигать гибридные нарративы, которые, как мы знаем, не совсем невинны. … Это инструмент влияния, приводящий к значительному усилению России. Россия не может отказаться от Сербии совсем, потому что и Сербия не может отказаться от России: это газ, энергетические ресурсы, экономика. И даже будущее новое правительство должно понимать, что в один момент уменьшить зависимость от России совсем не получится», — добавила аналитикиня.

Выборы в Сербии — главное

Досрочные парламентские выборы, объявленные на тот момент президентом Сербии Александаром Вучичем в сентябре, прошли после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.

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Трагедию восприняли как показательный пример коррупции и халатности в Сербии. Критики связали катастрофически неудачную реконструкцию вокзала с президентом, тесно связанным с этим проектом.

При Вучиче Сербия поддерживала тесные отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным. Санкции против России она так и не ввела, однако продавала боеприпасы западным странам. В 2024 году Financial Times писала, что Украина через посредников получит от Сербии боеприпасы на сумму 800 млн евро, и Вучич фактически это подтвердил. В июне 2025 года, после обвинений российской разведки, Сербия приостанавливала экспорт боеприпасов.

26 октября один из представителей Студенческого списка, профессор Йово Бакич, заявил, что эта политическая сила не планирует вводить санкции против России и остановит экспорт оружия в зоны боевых действий, в частности через западных посредников, передававших его Украине.