«В Кремле хаос из-за Сербии». Как РФ потеряла важного союзника в Европе и что изменится для Украины

Экспертка Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич в интервью Radio NV — о поражении Александра Вучича и его политической силы на парламентских выборах в Сербии, отсутствии четкой программы у новой правящей партии Студенческий список, потере Кремлем союзника в Европе и потенциальных последствиях этого для Украины.

— После 13 лет правления в Сербии президента Александра Вучича на парламентских выборах его политическая сила проиграла. Вечером 25 октября Вучич признал поражение своей партии, победителем является Студенческий список. Сербия является одним из самых близких, возможно, последних союзников РФ в Европе. Сербия была одной из стран, которая отказывалась вводить санкции против страны-агрессора. Что это значит для Украины?

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— Пока рано говорить о значении для Украины, потому что внешнеполитический курс представителей Студенческого списка конкретно не очерчен. Они лишь три-четыре недели назад заявили, что не будут вводить ограничительные меры против России и будут держаться того курса по РФ, который Сербия имела уже долгое время.