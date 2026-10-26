Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Студенческий список с победой на парламентских выборах в Сербии и заявила о готовности ЕС поддержать демократические реформы в стране.

Об этом она написала в соцсети X в ночь на понедельник, 26 октября.

По словам фон дер Ляйен, граждане Сербии «вышли на выборы в рекордном числе, чтобы определить будущее своей страны».

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«Поздравляем Студенческий список с победой на парламентских выборах. Мы готовы поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также совместно работать над продвижением будущего Сербии в Европейском Союзе», — написала она.

25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно прогнозу Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, Студенческий список набирает 52,9% голосов. Объединенная Сербия экс-президента Александра Вучича получает 38,8% голосов.

Александар Вучич признал поражение на парламентских выборах от Студенческого списка.

«Окончательных результатов у нас пока нет, но, судя по выборке… очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил Студенческий список: они получат от 135 до 140 мест, а мы — 105; больше никто в парламент не прошел», — заявил он.

Досрочные парламентские выборы, объявленные Вучичем в сентябре, состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.