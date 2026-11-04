В штате Канзас демократы впервые с 1932 года одержали победу на выборах в Сенат

Кандидат от Демократической партии Адам Гамильтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла на выборах в Сенат США от штата Канзас. Это первая победа демократов на выборах в Сенат в штате с 1932 года.

Об этом сообщает AP.

Гамильтон — 62-летний пастор, основатель и руководитель одной из крупнейших методистских церквей США, расположенной в районе Канзас-Сити. Он также является автором более 30 книг. Во время кампании политик позиционировал себя как «независимо мыслящего демократа» и подчеркивал необходимость сотрудничества между представителями различных политических сил.

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Так, среди главных тем его предвыборной кампании были: доступность жизни, здравоохранение и поддержка социальных программ. Он также выступал за ограничение сроков пребывания политиков в должности и критиковал представителей собственной партии, пытаясь привлечь умеренных избирателей и часть республиканцев.

Роджер Маршалл представлял Канзас в Сенате с 2021 года. До политической карьеры он работал врачом-акушером-гинекологом. Во время кампании его критиковали из-за судебных исков против сотен бывших пациентов, у которых была задолженность за медицинские услуги.

Маршалл также поддерживал политику президента США Дональда Трампа. Американский лидер и вице-президент Джей Ди Венс лично приезжали в Канзас, чтобы агитировать за республиканца, однако это не помогло ему сохранить место в Сенате.

Предвыборная кампания стала самой дорогой в истории штата: общие расходы на выборы достигли примерно 110 миллионов долларов, отмечает NPR.

Также отмечается, что Канзас традиционно поддерживает республиканцев. На президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил в штате с перевесом более 16 процентных пунктов.

После объявления результатов Маршалл признал поражение. Гамильтон, в свою очередь, призвал к политическому единству и подчеркнул необходимость совместной работы для снижения стоимости жизни.

Демократическая партия США получила более 220 мест в Палате представителей, обеспечив себе контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября, об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, проведенного агентством Associated Press. По информации агентства, по состоянию на 09:20 по киевскому времени демократы получают 224 места из 218, необходимых для большинства в Палате представителей. Республиканцы, согласно данным AP, получат 134 места из общего числа в 435.

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Результаты подсчета означают, что демократы теперь будут контролировать обе палаты Конгресса. Известно, что демократы одерживают ряд значимых побед в ключевых штатах, в частности в Техасе, а также в Северной и Южной Каролине.

Президент США Дональд Трамп на фоне вероятного поражения республиканцев заявил, что будет сотрудничать с демократами и не собирается накладывать вето на все их законы.

Он также заявил, что демократы «хорошо поработали», и возложил вину за поражение на кандидатов от Республиканской партии.