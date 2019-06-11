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Выборы в Раду: Россия не подавала кандидатуры своих наблюдателей от ОБСЕ

Сегодня, 16:31
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Выборы в Раду: Россия не подавала кандидатуры своих наблюдателей от ОБСЕ - фото

Радио Свобода

21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон заявил, что Россия не подавала кандидатуры своих представителей для участия в команде долгосрочных наблюдателей ОБСЕ во время досрочных выборов в Раду.

Об этом сообщает Укринформ.

«Нет, (Россия) на этот раз не подавала», — сказал он.

По словам Йонссона, БДИПЧ обращается ко всем странам-участниц ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

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«До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлено просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, Россия в этот раз предложит своих кандидатов, или нет», — сказал глава миссии.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ОБСЕ Россия

Спецтема   Выборы в Раду

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