Выборы в Раду: Россия не подавала кандидатуры своих наблюдателей от ОБСЕ Сегодня, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Радио Свобода

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон заявил, что Россия не подавала кандидатуры своих представителей для участия в команде долгосрочных наблюдателей ОБСЕ во время досрочных выборов в Раду.

Об этом сообщает Укринформ.

«Нет, (Россия) на этот раз не подавала», — сказал он.

По словам Йонссона, БДИПЧ обращается ко всем странам-участниц ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

«До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлено просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, Россия в этот раз предложит своих кандидатов, или нет», — сказал глава миссии.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.