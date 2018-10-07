07 октября 2018, воскресенье

Выборы в парламент Латвии завершились победой пророссийской партии

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Популистская партия Согласие набрала 19,9% голосов

Популистская партия Согласие набрала 19,9% голосов

В Латвии на выборах в Сейм больше всего голосов набрала пророссийская партия Согласие.

Об этом сообщает AFP.

Так, пророссийская популистская партия Согласие набрала 19,9% голосов. Партия Кому принадлежит государство набрала 14,06% и Новая консервативная партия - 13,6%.

Теперь Согласие может создать коалицию с другими партиями-популистами и забрать 55 мест в Сейме.

Как известно, партию Согласие поддерживает русское меньшинство Латвии, которое составляет почти четвертую часть населения страны. Политсила не выступает против НАТО и ЕС, однако требует более тесных связей с Москвой. Ранее партия имела 24 места в парламенте, однако коалицию составляли провластные силы.

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Напомним, 6 октября в Латвии прошли выборы в парламент. В борьбе приняли участие 16 партий и политических объединений.

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