Конгресс Никарагуа начал подготовку законов, которые могут отменить выборы

Подконтрольный президенту Даниэлю Ортеге конгресс Никарагуа начал подготовку законодательных изменений, которые могут привести к отмене выборов в стране .

Об этом в среду, 22 июля, пишет The Guardian.

Там отметили, что такое решение стало продолжением заявления Ортеги, сделанного во время празднования 47-й годовщины Сандинистской революции, когда он призвал принять законы, которые, по его словам, должны создать «барьер» против оппозиции.

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В заявлении Национальной ассамблеи говорится, что депутаты приступают к разработке соответствующего плана действий под предлогом «обеспечения мира, безопасности, стабильности и сохранения достижений в борьбе с бедностью».

Издание напомнило, что Даниэль Ортега находится у власти с 2007 года. После внесения изменений в конституцию в прошлом году он управляет страной вместе со своей супругой Росарио Мурильо, получившей статус сопрезидента. За годы его правления, по оценкам международных организаций, ситуация с демократией в Никарагуа существенно ухудшилась: власти жестко подавляли протесты и заключали оппонентов в тюрьмы, а сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

Действующий президентский срок Ортеги должен был завершиться в ноябре 2027 года, однако после конституционной реформы он был продлен с пяти до шести лет, подчеркнули в The Guardian. В то же время пока неизвестно, будут ли выборы 2027 года полностью отменены или же Ортега и Мурильо примут в них участие без конкурентов, добавили там.

В 2025 году Министерство иностранных дел Украины сообщило о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа после того, как эта страна признала временно оккупированные территории Украины частью России. В МИД подчеркнули, что решение Никарагуа является попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубо нарушает Устав ООН и нормы международного права.

В марте 2024 года Ортега вместе с диктаторами КНДР Ким Чен Ыном и Венесуэлы Николасом Мадуро поздравил российского диктатора Владимира Путина с «переизбранием на пост президента РФ».

Никарагуа поддерживает тесные связи с Москвой со времен разгара холодной войны. В 1979 году СССР поддержал свержение власти в этой центральноамериканской стране левыми повстанцами во главе с Даниэлем Ортегой. Он занимал пост президента Никарагуа в 1985—1990 годах, а с 2007 года бессменно находится у власти.