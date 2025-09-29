Зеленский поздравил Санду с победой на парламентских выборах: Россия не смогла дестабилизировать Молдову

«Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не будет распространяться дальше в Европу», — заявил глава государства во время выступления на открытии Варшавского форума по безопасности.

Реклама

Зеленский рассказал, что утром в понедельник, 29 сентября, провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

«Россия не смогла дестабилизировать Молдову даже после того, как потратила огромные ресурсы на ее подрыв и коррумпирование всех, кого могла», — отметил он.

Президент Украины также отметил, что Польша сыграла важную роль в том, что бывший олигарх Влад Плахотнюк, который «держал эту страну и весь регион в тени грязных схем», был экстрадирован в Молдову.

По его словам, этот акт справедливости и европейского сотрудничества важен не только для Молдовы, но и для всех в Европе, потому что каждый, кто работает против собственной нации, когда-то должен быть привлечен к ответственности.

«Каждый выигрыш России в нашем регионе — это всегда поражение для Европы. Вот почему мы не можем позволить себе проиграть ни одного дня или ни одной страны. Мы должны продолжать поддерживать Молдову», — добавил Зеленский.

В своем Telegram-канале он сообщил, что поздравил Санду с победой и пожелал успеха во время телефонного разговора.

«Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива — безопасность, экономическая, а значит, и социальная», — подчеркнул украинский президент.

28 сентября в Молдове состоялись судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.

В голосовании приняли участие более 1,5 млн человек. После подсчета 99% голосов, проевропейская партия Действие и Солидарность лидирует с 49.88% голосов, а пророссийский Патриотический блок набирает 24.35% голосов.