Парламентские выборы. В Молдове открылись избирательные участки

28 сентября, 08:39
В Молдове открыли 1973 избирательных участков (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове открыли 1973 избирательных участков в ходе парламентских выборов.

Об этом сообщает Newsmaker.

Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие не менее 30% избирателей. С 7:00 до 21:00 в стране будут работать 1973 участка, в том числе 12 — для жителей приднестровского региона. Граждане могут в режиме онлайн проверить, на каком участке для голосования они зарегистрированы.

Для участков на территории Молдовы предусмотрено 2,8 миллиона бюллетеней, а для диаспоры — более 864 тысяч. Бюллетени напечатали не только на румынском, но и на пяти языках этнических меньшинств (романе, болгарском, украинском, гагаузском и русском).

За границей будет работать 301 участок, причем больше всего в таких странах:

  • в Италии — 75,
  • в Германии — 36,
  • во Франции — 26,
  • в Великобритании — 25,
  • в Румынии — 23,
  • в США — 22,
  • в Испании — 15,
  • в Ирландии — 12,
  • в Украине два участка, в Одессе и Киеве. В России также две — обе в Москве.
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В десяти странах для граждан Молдовы предусмотрено голосование по почте. Это США, Канада, Швеция, Финляндия, Исландия, Норвегия, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. Такой возможностью воспользовалось 2593 граждан Молдовы, которые зарегистрировались на сайте ЦИК.

28 сентября в Молдове пройдут судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.

В октябре 2024 года в Молдове состоялся общенациональный референдум по закреплению в конституции страны формулировки о необратимости европейского курса — чтобы предотвратить возможные попытки будущих правительств изменить вектор политики на противоположный. С минимальным перевесом (50,35% «за», 49,65% «против») на референдуме были поддержаны такие изменения в конституцию. Положительный результат обеспечила в основном молдавская диаспора.

Чтобы поддержать евроинтеграционные стремления Молдовы, в этом году на ее День независимости 27 августа страну посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Молдова Выборы Парламентские выборы

