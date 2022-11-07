В США заподозрили Россию в попытке вмешаться в выборы в Конгресс — NYT 7 ноября, 00:15 Основная цель российских ботов — попытаться добиться победы республиканцев (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Эксперты американской компании по кибербезопасности Recorded Future считают, что РФ пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, пишет The New York Times.

Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией.

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В качестве примера газета приводит учетную запись на имя Нора Берка (Nora Berka) в соцсети Gap, популярной среди консервативной аудитории в США. В этом аккаунте в последние месяцы появились несколько постов, «очерняющих» президента США Джо Байдена и других представителей Демпартии. В публикациях автор жалуется из-за того, что «доллары налогоплательщиков идут на поддержку Украине».

В Recorded Future полагают, что этот профиль связан с фабрикой троллей, которую власти США считают причастной ко вмешательству в выборы президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляют, что агентство контролирует бизнесмен, «повар Путина» Евгений Пригожин, который находится под санкциями США.

Как пишет NYT, есть и другие аккаунты, владельцы которых изображают «разъяренных американцев», недовольных действиями властей. Один из них распространял расистские публикации в отношении чернокожего сенатора-демократа от Джорджии Рафаэля Уорнока; в сообщениях другого утверждалось, что член палаты представителей демократ Тим Райан освободит из тюрьмы «всех распространителей фентанила и торговцев наркотиками».

По мнению экспертов, основная цель таких аккаунтов — попытаться добиться победы республиканцев во время выборов в конгресс и таким образом снизить военную поддержку Украины.

В ФБР и Агентстве по кибербезопасности и защите инфраструктуры не ответили на запрос NYT. В октябре ведомства выпустили предупреждение о том, что «каналы даркнета, онлайн-журналы, приложения для обмена сообщениями, поддельные веб-сайты и аккаунты» распространяют ложные сообщения, касающиеся предстоящих выборов. Ведомства попросили пользователей соцсетей не делиться непроверенной информацией.

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. В данный момент большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.