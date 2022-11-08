Республиканцы в случае победы потребуют от Украины большей подотчетности — лидер партии 8 ноября, 06:01 США (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что очень поддерживает Украину. Но если его партия одержит победу на промежуточных выборах 8 ноября, помощь Украине не будут поддерживать автоматически.

Об этом пишет CNN.



По его словам, партия потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.

«Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это», — заявил Маккарти.

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Накануне лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию американского президента Джо Байдена усилить помощь Украине, предоставив, в частности, дополнительную противовоздушную оборону.

Ранее Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или двумя палатами Конгресса США. В Белом доме заверили, что обе палаты готовы поддерживать Украину до конца полномасштабной войны.

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. Большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.