Выборы в Израиле. Нетаньяху проголосовал, явку называют самой высокой за последние десятилетия

27 октября, 15:01
Google Читайте NV в Google
Биньямин Нетаньяху отдал голос на парламентских выборах (Фото: YONATAN SINDEL/Pool via REUTERS)

Биньямин Нетаньяху отдал голос на парламентских выборах (Фото: YONATAN SINDEL/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал голос на парламентских выборах и призвал своих сторонников приходить на избирательные участки.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 27 октября Нетаньяху проголосовал в Иерусалиме.

«Праворадикальные избиратели, сейчас чрезвычайная ситуация», — заявил он, призвав их выйти и проголосовать.

Реклама

Он также добавил, что явка на выборах высокая.

Читайте также:
Кто из вероятных премьер-министров Израиля союзник Украины

«Явка на выборах в оплотах левых оказалась выше обычного. Правые или Палестина — вот в чём дело», — написал Нетаньяху.

Газета Ynet сообщает, что явка избирателей на выборах к 10:00 по местному времени достигла 16,68%, что является самым высоким показателем, зафиксированным в это время с 1981 года.

Согласно данным, к 10:00 более 1,2 миллиона израильтян уже отдали свои голоса, что на 0,78 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным этапом предыдущих выборов в 2022 году.

Во вторник, 27 октября, в Израиле проходят парламентские выборы, которые уже называют самыми судьбоносными для страны за последние годы. От результатов голосования зависит, лишится ли своего поста премьер-министр Биньямин Нетаньяху и изменит ли Израиль курс в отношении наиболее чувствительных внешних и внутренних вопросов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху выборы в Израиле

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies