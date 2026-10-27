Выборы в Израиле. Нетаньяху проголосовал, явку называют самой высокой за последние десятилетия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал голос на парламентских выборах и призвал своих сторонников приходить на избирательные участки.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 27 октября Нетаньяху проголосовал в Иерусалиме.

«Праворадикальные избиратели, сейчас чрезвычайная ситуация», — заявил он, призвав их выйти и проголосовать.

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Он также добавил, что явка на выборах высокая.

«Явка на выборах в оплотах левых оказалась выше обычного. Правые или Палестина — вот в чём дело», — написал Нетаньяху.

Газета Ynet сообщает, что явка избирателей на выборах к 10:00 по местному времени достигла 16,68%, что является самым высоким показателем, зафиксированным в это время с 1981 года.

Согласно данным, к 10:00 более 1,2 миллиона израильтян уже отдали свои голоса, что на 0,78 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным этапом предыдущих выборов в 2022 году.

Во вторник, 27 октября, в Израиле проходят парламентские выборы, которые уже называют самыми судьбоносными для страны за последние годы. От результатов голосования зависит, лишится ли своего поста премьер-министр Биньямин Нетаньяху и изменит ли Израиль курс в отношении наиболее чувствительных внешних и внутренних вопросов.