Издание отмечает, что первые данные экзитполов свидетельствуют о том, что правящая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху и альянс во главе с Гади Айзенкотом могут к концу избирательной ночи идти практически вровень.

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Журналисты сообщают, что Нетаньяху показал лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на обвинения в том, что он недостаточно сделал для предотвращения терактов 7 октября, и продолжающиеся судебные процессы по делу о коррупции.

Если, как показывают первоначальные прогнозы, ни один из блоков не наберет 61 место, необходимое для большинства в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, возможны несколько сценариев.

Сценарий 1: Нетаньяху находит новых партнеров

В материале говорится, что Нетаньяху мог бы сформировать новое правительство, убедив партии оппозиционного альянса перейти на его сторону. Некоторые из них идеологически ближе к нему, чем к своим партнерам по альянсу Эйзенкота — в частности, религиозно консервативный бывший премьер-министр Нафтали Беннет и бывший министр обороны Авигдор Либерман, который является светским, но в то же время консервативным политиком.

При этом у обоих были серьёзные разногласия с Нетаньяху, но есть и политические точки соприкосновения. Однако некоторые из их избирателей могут почувствовать себя преданными, если после кампании против Нетаньяху они продолжат его поддержку.

Сценарий 2: Эйзенкот формирует правительство меньшинства

Согласно израильскому избирательному законодательству, президент Ицхак Герцог обладает значительной свободой действий при определении того, кому поручить формирование правительства.

«Этому человеку не нужно доказывать, что у него уже есть правящее большинство; ему достаточно получить первоначальный вотум доверия», — говорится в сообщении.

Для этого Эйзенкот мог бы заручиться поддержкой из разных кругов, чтобы сформировать меняющееся парламентское большинство. Например, от перебежчиков из уходящих правящих партий, которые могли бы быть готовы поддержать его подход, ориентированный на безопасность, или от арабских партий, отмечает издание.

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Исламистская партия Раам и левоцентристский Объединенный список выразили готовность поддержать Эйзенкота, хотя некоторые из его партнеров по оппозиционному блоку отвергают формальную коалицию с арабскими партиями.

Сценарий 3: Сотрудничество с арабскими сторонами

Вполне возможно, что Айзенкот достигнет формального соглашения с арабскими партиями. Например, он мог бы заключить соглашение, гарантирующее ему стабильное большинство в Кнессете при управлении страной без арабских министров в кабинете.

Однако, несмотря на заявления об обратном, издание отмечет, что нельзя исключать и полноценную коалицию с арабскими министрами.

«В конце концов, даже консервативный союзник Айзенкота Беннет и либерал Лапид ранее управляли страной в коалиции с Раамом. Нетаньяху также вел переговоры с арабскими партиями о формировании коалиции», — сообщает Politico.

Однако на этот раз он открыто выступил против подобного соглашения.

Сценарий 4: Правительство национального единства

Как сообщается, Герцог выступает за объединение уходящей коалиции и оппозиции в правительство национального единства. Одним из возможных элементов переговоров может стать президентское помилование Нетаньяху в связи с его коррупционными процессами.

Такой кабинет министров военного времени был бы особенно вероятен в случае возобновления открытой войны с Ираном. В последние дни перед выборами Нетаньяху намекнул на возможность возобновления конфронтации с Ираном. Однако, по сообщениям, Генеральный штаб израильской армии не видит причин для нового витка боевых действий.

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Прогнозы, опубликованные телеканалами, являются лишь предварительными оценками. Фактический баланс сил может измениться по мере подсчета официальных голосов в ближайшие дни. Если коалиция не будет сформирована, Израиль может столкнуться с длительным периодом политических переговоров.

В Израиле после подсчета 76,8% голосов на парламентских выборах партия Ликуд действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху набирает 27%, а оппозиционная политсила Яшар бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота — 20%.

27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, которые СМИ назвали самыми судьбоносными для страны за последние годы. От результатов голосования зависит, потеряет ли Нетаньяху свой пост и изменит ли Израиль курс в отношении наиболее чувствительных внешних и внутренних вопросов.

Газета Ynet сообщила, что явка избирателей на выборах по состоянию на 10:00 по местному времени достигла 16,68% — это самый высокий показатель, зафиксированный к этому времени с 1981 года.

Как сообщали израильские СМИ, и Нетаньяху, и Айзенкот могут объявить о своей победе и обратиться к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой предоставить им первоочередное право на формирование правительства, учитывая, что Нетаньяху возглавляет крупнейшую партию, а Айзенкот — крупнейший блок.

Однако существует вероятность, что ни Нетаньяху, ни его оппоненты не смогут сформировать коалицию. В таком случае в Израиле могут состояться повторные выборы, а Нетаньяху останется премьер-министром временного правительства. Это станет повторением ситуации 2019−2022 годов, когда в стране прошло пять туров голосования.