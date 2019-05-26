Выборы в Европарламент: в Венгрии уверенно побеждает партия Орбана
По данным экзитполов, на выборах в Европейский парламент в Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%.
Согласно данным опроса проправительственного центра Nezopont, партия премьер-министра Виктора Орбана уверено опередила Венгерскую социалистическую партию и Демократическую коалицию, которые набрали по 10% голосов каждая, передает Reuters.
Ультраправая националистическая партия Йоббик получает около 9% голосов избирателей, а оппозиционное движение Momentum — 7%.
Согласно предварительным результатам экзитполов, партия Фидес может получить 14 мест в 751-местном Европарламенте.
Напомним, в Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.