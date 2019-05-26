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Выборы в Европарламент: в Венгрии уверенно побеждает партия Орбана

Сегодня, 21:33
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Выборы в Европарламент: в Венгрии уверенно побеждает партия Орбана - фото

EUTERS/Bernadett Szabo

В Венгрии проголосовали за партию премьер-министра

По данным экзитполов, на выборах в Европейский парламент в Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%.

Согласно данным опроса проправительственного центра Nezopont, партия премьер-министра Виктора Орбана уверено опередила Венгерскую социалистическую партию и Демократическую коалицию, которые набрали по 10% голосов каждая, передает Reuters.

Ультраправая националистическая партия Йоббик получает около 9% голосов избирателей, а оппозиционное движение Momentum — 7%.

Согласно предварительным результатам экзитполов, партия Фидес может получить 14 мест в 751-местном Европарламенте.

Напомним, в Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

Теги:   Виктор Орбан ФИДЕС Виктор Орбан ФИДЕС Венгрия Венгрия Европарламент Европарламент

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