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Выборы в Европарламент: в Италии лидирует партия главы МВД Сальвини

Сегодня, 00:58
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Выборы в Европарламент: в Италии лидирует партия главы МВД Сальвини - фото

REUTERS / Alessandro Garofalo

Министр внутренних дел Италии Сальвини

В Италии на выборах в Европарламент побеждает правопопулистская Лига севера министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Как сообщает DW, согласно обнародованным данным экзитполов, эта политическая сила получает от 27 до 31% поддержки. Отмечается, что нынешний результат — лучший для этой политической силы за всю ее историю.

Коалиционный партнер Лиги, Движение пяти звезд, получает от 18,5 до 22,5% поддержки.

В то же время социал-демократы набирают от 21 до 25%.

Напомним, во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).

Теги:   Маттео Сальвини Европарламент Италия

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