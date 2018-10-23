Выборы в Европарламент будут решающим моментом для урегулирования миграционной проблемы - премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент 2019 года будут моментом истины для разрешения миграционного кризиса в ЕС, передает Интерфакс-Украина.
При этом он обвинил нынешнее руководство ЕС в попытках создать из союза "Европейскую империю", которая будет строиться за счет национальных государств.
"Те, кто хочет создать Европейскую империю из Европейского союза, все они настроены положительно в отношении иммиграции. Они сознательно не смогли использовать свою огромную военную мощь и политическую силу, чтобы защитить Европу от массы мигрантов", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные в ходе церемонии в память о начале Венгерского восстания 1956 года.
"Выборы в Европейский парламент в мае (2019 года) определят, в какую сторону двинется корабль Европы. Нам следует отвергнуть идеологию глобализма и поддерживать вместо этого культуру патриотизма", - отметил премьер.
Как отмечает АР, в венгерской оппозиции обвиняют власти Венгрии в нецелевом расходовании средств, поступающих от ЕС.
В августе этого года Орбан, а также вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини пообещали работать вместе в связи с выборами в Европейский парламент в 2019 году, с целью противостояния тем силам в Европейском союзе, которые не хотят противодействовать иммиграции в ЕС. Кроме этого, они подвергли критике президента Франции Эмманюэля Макрона и назвали его лидером блока европейских стран, настроенных положительно в отношении иммиграции.
Орбан уже заявлял, что нынешняя "элита" ЕС не смогла урегулировать миграционный кризис, и результаты выборов 2019 года в Европарламент должны стать ответом на ее неспособность исполнять свои обязанности.
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