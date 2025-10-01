Президент Чехии призвал избрать правительство, которое защитит от влияния России

Петр Павел отметил, что будущий состав правительства будет иметь непосредственное влияние на свободу (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Президент Чехии Петр Павел обратился к согражданам накануне выборов в парламент и призвал их поддержать политические силы, способные гарантировать безопасность, упомянув угрозы от РФ.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Павел отметил, что на предстоящих выборах «многое стоит на кону» — из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и мире, а также постепенной потери общественной уверенности.

«Нам нужно правительство, которое будет защищать наш суверенитет в сообществе демократических стран и не оставит нас на милость России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе», — подчеркнул чешский президент.

Он отметил, что будущий состав правительства будет иметь непосредственное влияние на свободу, безопасность и экономическое благосостояние Чехии. По его словам, основой защиты государства остаются членство страны в Евросоюзе и НАТО.

Накануне чешские аналитики Online Risk Labs обнаружили 286 анонимных аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии. Еженедельно они собирают от 5 до 9 млн просмотров — больше, чем охват лидеров основных партий.

Также сообщалось, что на выборах существует высокая вероятность победы популистской партии ANO («Да»), которую возглавляет бывший премьер Андрей Бабиш. В случае успеха он может снова претендовать на должность главы правительства.