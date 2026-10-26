Трамп назвал президентские выборы в Бразилии «похожими на сфальсифицированные» и не поздравил Лулу с победой

Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала публикацию поздравления Луису Инасиу Луле да Силве с переизбранием на пост президента Бразилии после того, как сын его оппонента Жаира Болсонару отказался признать результаты выборов.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила газета The Telegraph.

Сам Трамп заявил, что голосование выглядело как «очередные сфальсифицированные выборы».

80-летний Лула набрал 51,8% голосов, тогда как за Флавио Болсонару проголосовали 48,2%. Разница составила около 4,4 млн голосов, что обеспечило Луле четвёртый президентский срок.

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Лулу уже поздравили несколько мировых лидеров. Однако администрация Трампа до сих пор не признала его победу, которая остановила волну побед политиков, близких к Трампу, охватившую Латинскую Америку.

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Государственный департамент подготовил поздравительное заявление, как это обычно делается после выборов в других странах, и оно было готово к публикации. Однако после того, как Болсонару назвал результаты «непонятными», поступило указание отложить обнародование заявления и «оценить» ситуацию, сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo.

Флавио Болсонару требует отменить результаты выборов. Он возмутился решением Верховного суда Бразилии продлить голосование в воскресенье на два часа. Суд принял это решение после того, как Лула заявил, что в городах, где его широко поддерживают, автобусы вывели из эксплуатации.

45-летний Флавиу, как и его отец Жаир Болсонару после поражения на выборах в 2022 году, отказался признавать результаты голосования. Решение суда он назвал «неприемлемым» и «грязным трюком».

Переизбрание Лулы лишило президента США возможности пополнить ряды правых правительств Латинской Америки, которые поддерживают Трампа и формируют всё более мощный политический блок.

Абелардо де ла Эсприелья, правый президент Колумбии, и Хосе Антонио Каст, президент Чили и союзник Трампа в Южной Америке, уже поздравили Лулу с результатами выборов.

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«У президента Лулы и у меня есть серьезные и глубокие политические и идеологические разногласия, но мы согласны в одном принципиальном вопросе: Бразилия и Колумбия нуждаются друг в друге», — написал де ла Эсприелья в социальной сети X.

«Чили и Бразилию ждёт великое общее будущее», — добавил Каст.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа также поздравил Лулу, отметив, что страны региона имеют «общих врагов, общие вызовы и многое могут получить благодаря сотрудничеству».

Другие союзники Трампа, в частности президент Сальвадора Наиб Букеле и президент Аргентины Хавьер Милей, пока не поздравили Лулу с победой.

В 2022 году администрация Джо Байдена одной из первых поздравила Лулу с победой на выборах, когда он опередил Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов.

Через неделю после инаугурации Лулы сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания, в частности Национальный конгресс и президентский дворец. В 2025 году Болсонару был заключён в тюрьму за попытку государственного переворота.

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Среди мировых лидеров, поздравивших Лулу, — президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни.

Кремль также приветствовал результаты выборов. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил: «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он многое делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продвижения процессов в рамках БРИКС».

В первых комментариях после победы Лула заявил: «Люди пошли голосовать, потому что нам удалось убедить их в том, что голосование чрезвычайно важно для обеспечения демократии в стране».

Clash Report приводит слова Дональда Трампа, который, комментируя выборы в Бразилии, заявил: «На мой взгляд, всё выглядело ужасно. Честно говоря, это было похоже на очередные сфальсифицированные выборы. Я не принимал ничью сторону, но выглядело это ужасно».

Президентские выборы в Бразилии прошли в два тура — 4 и 25 октября 2026 года. В первом туре сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, набрал 47,03% голосов, а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва — 45,16%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% действительных голосов, они вышли во второй тур.

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Во втором туре Лула победил, набрав 51,78%, тогда как Флавио Болсонару получил 48,22%. Лула уже возглавлял страну в 2003—2010 годах, а в 2023 году вернулся к власти после победы на выборах 2022 года. Новый срок должен начаться 5 января 2027 года.