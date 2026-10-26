Трамп назвал президентские выборы в Бразилии «похожими на сфальсифицированные» и не поздравил Лулу с победой
80-летний Лула набрал 51,8% голосов (Фото: REUTERS/Adriano Machado)
Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала публикацию поздравления Луису Инасиу Луле да Силве с переизбранием на пост президента Бразилии после того, как сын его оппонента Жаира Болсонару отказался признать результаты выборов.
Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила газета The Telegraph.
Сам Трамп заявил, что голосование выглядело как «очередные сфальсифицированные выборы».
80-летний Лула набрал 51,8% голосов, тогда как за Флавио Болсонару проголосовали 48,2%. Разница составила около 4,4 млн голосов, что обеспечило Луле четвёртый президентский срок.
Лулу уже поздравили несколько мировых лидеров. Однако администрация Трампа до сих пор не признала его победу, которая остановила волну побед политиков, близких к Трампу, охватившую Латинскую Америку.
Государственный департамент подготовил поздравительное заявление, как это обычно делается после выборов в других странах, и оно было готово к публикации. Однако после того, как Болсонару назвал результаты «непонятными», поступило указание отложить обнародование заявления и «оценить» ситуацию, сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo.
Флавио Болсонару требует отменить результаты выборов. Он возмутился решением Верховного суда Бразилии продлить голосование в воскресенье на два часа. Суд принял это решение после того, как Лула заявил, что в городах, где его широко поддерживают, автобусы вывели из эксплуатации.
45-летний Флавиу, как и его отец Жаир Болсонару после поражения на выборах в 2022 году, отказался признавать результаты голосования. Решение суда он назвал «неприемлемым» и «грязным трюком».
Переизбрание Лулы лишило президента США возможности пополнить ряды правых правительств Латинской Америки, которые поддерживают Трампа и формируют всё более мощный политический блок.
Абелардо де ла Эсприелья, правый президент Колумбии, и Хосе Антонио Каст, президент Чили и союзник Трампа в Южной Америке, уже поздравили Лулу с результатами выборов.
«У президента Лулы и у меня есть серьезные и глубокие политические и идеологические разногласия, но мы согласны в одном принципиальном вопросе: Бразилия и Колумбия нуждаются друг в друге», — написал де ла Эсприелья в социальной сети X.
«Чили и Бразилию ждёт великое общее будущее», — добавил Каст.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа также поздравил Лулу, отметив, что страны региона имеют «общих врагов, общие вызовы и многое могут получить благодаря сотрудничеству».
Другие союзники Трампа, в частности президент Сальвадора Наиб Букеле и президент Аргентины Хавьер Милей, пока не поздравили Лулу с победой.
В 2022 году администрация Джо Байдена одной из первых поздравила Лулу с победой на выборах, когда он опередил Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов.
Через неделю после инаугурации Лулы сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания, в частности Национальный конгресс и президентский дворец. В 2025 году Болсонару был заключён в тюрьму за попытку государственного переворота.
Среди мировых лидеров, поздравивших Лулу, — президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни.
Кремль также приветствовал результаты выборов. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил: «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он многое делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продвижения процессов в рамках БРИКС».
В первых комментариях после победы Лула заявил: «Люди пошли голосовать, потому что нам удалось убедить их в том, что голосование чрезвычайно важно для обеспечения демократии в стране».
Clash Report приводит слова Дональда Трампа, который, комментируя выборы в Бразилии, заявил: «На мой взгляд, всё выглядело ужасно. Честно говоря, это было похоже на очередные сфальсифицированные выборы. Я не принимал ничью сторону, но выглядело это ужасно».
Президентские выборы в Бразилии прошли в два тура — 4 и 25 октября 2026 года. В первом туре сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару, набрал 47,03% голосов, а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва — 45,16%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% действительных голосов, они вышли во второй тур.
Во втором туре Лула победил, набрав 51,78%, тогда как Флавио Болсонару получил 48,22%. Лула уже возглавлял страну в 2003—2010 годах, а в 2023 году вернулся к власти после победы на выборах 2022 года. Новый срок должен начаться 5 января 2027 года.