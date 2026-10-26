Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии прервала серию из семи побед консерваторов подряд в странах Латинской Америки за последние 18 месяцев. Действующий президент набрал 51,8% голосов, тогда как его соперник Жаир Болсонару — 48,2%.

Такой «впечатляющий» результат выборов ограничивает стремление президента США Дональда Трампа усилить американское влияние в Западном полушарии — он лишился влиятельного союзника, сообщает Associated Press.

Реклама:

Бразилия, являющаяся самой густонаселенной страной Латинской Америки и крупнейшей экономикой региона, при президенте Луле остается противовесом Вашингтону, пишет AP.

Реклама

Аналитики полагают, что победа Лулы осложнит усилия администрации Трампа по вовлечению Бразилии в военную коалицию против наркокартелей и получению привилегированного доступа к ее стратегическим запасам редкоземельных металлов. Ранее Бразилия отказалась присоединиться к инициированному США «Щиту Америк» — военной коалиции, нацеленной на борьбу с наркокартелями.

Трамп пока публично не признал переизбрание Лулы. В то же время Флавиу Болсонару отказался признать поражение и призвал отменить результаты голосования.

Несмотря на политические разногласия, у Вашингтона и Бразилии есть общие экономические интересы. США стремятся получить доступ к значительным запасам редкоземельных металлов в Бразилии, чтобы снизить зависимость своей оборонной промышленности от Китая. Лула, в свою очередь, заинтересован в привлечении иностранных инвестиций и снижении пошлин для бразильских экспортеров.

В то же время президент Бразилии продолжает развивать отношения с другими мировыми центрами силы. Его правительство углубляет торговые связи с Китаем и стремится усилить глобальное влияние страны через БРИКС.

Реклама:

Победа Лулы также свидетельствует о том, что смещение политических настроений в Латинской Америке вправо может оказаться неустойчивым. В частности, союзники Трампа уже сталкиваются со снижением поддержки в Чили, Боливии и Перу, добавляет AP.

Однако позиции Лулы также могут ослабнуть. Чтобы выполнить предвыборные обещания, ему придется договариваться с политическими оппонентами в Конгрессе и искать компромиссы на международной арене. Это может осложнить реализацию его программы и повлиять на поддержку избирателей.

По результатам подсчета голосов во втором туре выборов президента Бразилии, состоявшемся 25 октября, победу с результатом 51,8% одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. В то же время его оппонент Флавиу Болсонару, победивший в первом туре выборов, во втором получил 48,2%.

Агентство Reuters писало, что Лула стал первым кандидатом со времени возвращения Бразилии к демократии в 1980-х годах, избранным президентом после того, как в первом туре он занял второе место.

Реклама:

В 2022 году Лула победил тогдашнего президента Жаира Болсонару, который пытался отменить результаты выборов с помощью массовых беспорядков. Сейчас Болсонару отбывает 27-летний тюремный срок за подготовку неудавшегося государственного переворота.