Президент Еврокомиссии отреагировала на победу пророссийского Радева на выборах в Болгарии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Румена Радева с победой на досрочных парламентских выборах , которые прошли в Болгарии в воскресенье, 19 апреля.

Об этом она заявила в своей публикации на платформе Х.

«Поздравляю Румена Радева с победой на парламентских выборах», — говорится в сообщении фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что с нетерпением ждет совместной работы с Радевым на благо процветания и безопасности Болгарии и Европы.

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По результатам подсчета 98,78% голосов, на досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия Прогрессивная Болгария во главе с бывшим президентом, евроскептиком Руменом Радевым. Партия набрала около 44,7%, свидетельствуют данные болгарской Центральной избирательной комиссии в понедельник, 20 апреля.

После голосования в Софии 19 апреля Радев призвал к «демократической, современной, европейской Болгарии» и заявил, что надеется на «практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равном отношении».