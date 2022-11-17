Против популизма. Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США в 2024 году 17 ноября, 03:05 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

Об этом пишет Reuters.



По его словам, его не удивило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Видео дня

"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", - добавил Шольц.

Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байден является умным и опытным политиком, укрепляющим трансатлантический союз и ценящим отношения между Европой и США.