Против популизма. Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США в 2024 году

17 ноября, 03:05
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, его не удивило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", - добавил Шольц.
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Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байден является умным и опытным политиком, укрепляющим трансатлантический союз и ценящим отношения между Европой и США.
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Дональд Трамп Олаф Шольц

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