Выборы Путина: Кремль прокомментировал отсутствие поздравлений от Трампа

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравлений от президент США Дональда Трампа в связи с победой Владимира Путина.

Песков выразил надежду, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравления. При этом в Кремле не смогли конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны.

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - цитирует Пескова Интерфакс.

Он также напомнил, что "президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами".

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18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Таким образом, Путин будет занимать кресло президента РФ следующие шесть лет.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.