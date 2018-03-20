Выборы Путина: Как они прошли и что принесут Украине

Путин победил в первом туре с 76,6% голосов в свою пользу

Верховная Рада готовится признать выборы президента Российской Федерации нелегитимными. Соответствующее постановление народные депутаты могут принять уже во вторник, 20 марта, заявил спикер парламента Андрей Парубий. Председатель Рады отметил, что с таким призывом народные избранники обратятся также к международному сообществу, говорится в сюжете Радио НВ.

Владимир Путин победил в первом туре выборов президента Российской Федерации. Он получил более 76% поддержки при явке 67%, после обработки почти 100% бюллетеней. В оккупированном Крыму, по данным ЦИК России, Путина поддержали 92% избирателей, явка же составила 63%.

Проблема Крыма

Выборы президента России были незаконно организованы и проведены в Крыму: голосование на оккупированном полуострове не признали Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Польша и другие страны ЕС. Соответствующие заявления опубликовали министерства иностранных дел этих государств.

Президент Украины Порошенко поблагодарил международных партнеров за осуждение выборов в Крыму, а также крымчан, которые не пришли на голосование. Глава государства подчеркнул, что выборы на полуострове были незаконными, а объявленная явка – завышенной.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. Ни зафиксированная "явка", ни нарисованные "результаты" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ничем иным, кроме как фальсификацией. И, говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота", - подчеркнул Порошенко.

Проведение выборов президента в оккупированном Крыму не признал весь западный мир/Фото ЕРА

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что явка была низкой не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма. Координатор общественной инициативы КрымSOS Тамила Ташева рассказала Радио НВ, что цифра, которую озвучивают чиновники оккупационной власти, завышена.

"Меджлис крымских татар сделал объезд большинства избирательных участков в местах компактного проживания крымских татар. И там не было действительно высокой явки - это видно в том числе на камерах наблюдения, которые можно было посмотреть онлайн", - заявила Ташева.

По ее словам, незаконная власть полуострова принуждала студентов и бюджетников к голосованию. В сети появилась разговор учительницы русского языка Лилии Нурлаевой с местной чиновницей Еленой Братусиной. Преподавателя заставляли прийти на выборы под угрозой увольнения.

Петр Порошенко о результатах выборов в Крыму: "Это "филькина грамота"

Акции протеста против незаконных выборов в Крыму состоялись также в нескольких городах Украины, а в Киеве, Одессе, Львове и Харькове активисты и полиция не допустили к российским дипломатическим учреждениям россиян, пожелавших проголосовать.

23 февраля глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД Российской Федерации в связи с выборами президента России на территории оккупированного Крыма. В этом документе было указано, что если Россия организует выборы на полуострове, Киев не допустит выборов в дипломатических представительствах России на территории Украины. В ответ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала обратиться с жалобами в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Мировая реакция

Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Польша, Австрия, Великобритания, Италия, Япония, США и Канада не признали результаты голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму. Соответствующие заявления были опубликованы на сайтах министерств иностранных дел этих государств, а также в Twitter ведомств.

В частности, на сайте французского МИД отмечается: Париж продолжает настаивать на полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Кроме того, власти Франции выразили обеспокоенность милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации с правами человека, особенно в отношении крымских татар.

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Эстония осудила серьезные нарушения международного права, которые были совершены оккупационными властями после аннексии. Глава МИД Эстонии Свен Миксер отметил, что за четыре года жизнь населения полуострова ухудшилась, а около 40 000 жителей покинули его из-за психологического и физического давления.

Не признают российские выборы в Крыму и в США. Об этом сообщил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Юджин Фишель. Он отметил: "Здесь лучше вообще не употреблять слово "выборы". Украина сегодня воюет на два фронта - в войне против России и против старой государственной системы".

О непризнании выборов на оккупированном полуострове сообщили также в Европейской службе внешнеполитической деятельности. Наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включая представителей стран-членов ЕС, не осуществляли мониторинг на нелегально аннексированных территориях.

Украинская диаспора против Путина

В свою очередь, представители украинской диаспоры устроили акцию протеста перед посольством России в Мадриде. Они пришли напомнить тем россиянам, которые планировали принять участие в выборах, что Владимир Путин несет угрозу не только Украине и странам ЕС, но и Российской Федерации. Митингующие подчеркнули, что имперские амбиции Путина и военная агрессия негативно влияют на социальную и экономическую ситуацию в России.

В Болгарии также состоялся протест против российских выборов в Крыму. Несколько десятков активистов пришли к посольству России с плакатами "Остановить гибридную войну России против Болгарии!", "Нет незаконным выборам России в оккупированном ею Крыму! Крым - это Украина".

Эксперты о последствиях выборов

Непризнание выборов в Крыму со стороны стран ЕС может привести к пролонгации санкций против России, а также внедрению новых санкционных мер. Об этом в интервью НВ заявил международный обозреватель Андрей Бузаров. Вместе с тем он отметил, что Запад с пониманием отнесется к блокированию избирательных участков в Украине.

"Формально нарушения, конечно, есть, без сомнения. Но политический аспект здесь ключевой. И в Европе все прекрасно понимают, насколько в плохом состоянии сейчас отношения между Россией и Украиной, - отметил Бузаров. – Поэтому какого-то резкого осуждения [Украины со стороны ЕС за блокирование участков], я думаю, не будет".

В свою очередь, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко отметил, что заявления европейских стран о непризнании выборов в Крыму следует рассматривать как поддержку Украины и ее территориальной целостности. Он добавил, что вряд ли осуждение со стороны европейских партнеров будет иметь какие-то юридические последствия для Российской Федерации.

"Это выражение дипломатической поддержки, не более того. Юридически сложно не признать выборы в каком-то одном месте [в Крыму]. Поэтому для легитимности Путина это не будет иметь никаких последствий, конечно", - заявил Капитоненко в комментарии Радио НВ.

Кто поздравил Путина

В то же время пресс-служба Кремля сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В соответствующем коммюнике Елисейского дворца говорится о том, что Макрон пожелал России и российскому народу политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны. Также, по сообщениям Кремля, Путина с переизбранием поздравили лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Венгрии, Индии, Кыргызстана, Китая, Кубы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Японии.

В ЕС решили не комментировать избирательный процесс в России и его результаты/Фото ЕРА

Как сообщил Укринформ, сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван заявили, что Европарламент не направлял наблюдателей на президентские выборы в России. Они отметили, что в Европарламенте не будут комментировать избирательный процесс и его результаты. Представители законодательного органа ЕС подчеркнули, что предложения российских организаций покрыть расходы на путешествие некоторым международным наблюдателям противоречат основополагающим этическим принципам наблюдения за выборами.

Итоги выборов: что сказал Путин и его конкуренты

Владимир Путин победил в первом туре выборов президента Российской Федерации. Он получил более 76% поддержки при явке 67%, сообщает российский ЦИК после обработки почти 100% бюллетеней. Таким образом, нынешнего российского президента поддержали 55 млн человек. Второй результат у кандидата от КПРФ Павла Грудинина - почти 12%, 5,5% набрал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Оппозиционного политика Ксению Собчак поддержали чуть более 1,5% избирателей.

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Россия и в дальнейшем будет уделять внимание укреплению обороноспособности государства, но "разгонять гонку вооружений не собирается". Об этом сказал Путин во время встречи с другими кандидатами в президенты. Президент России также пообещал, что со всеми государствами мира Россия будет выстраивать конструктивный диалог, но добавил, что "здесь уже не только от России все зависит".

"Нужно чтобы так же, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается. Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами. При этом будем бороться за обеспечение наших национальных интересов", - подчеркнул российский президент.

После этой встречи стало известно, что Путин уже подписал приказ о призыве на военные сборы в 2018-м году граждан из запаса.

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Выборы не были честными, заявил кандидат от Коммунистической партии Павел Грудинин, занявший второе место в президентской гонке. Основанием для таких заявлений он называет ход предвыборной кампании, которая не отвечала, по его словам, международным стандартам. Хотя победу Путина все же признает.

"Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, оказался прав Навальный, и проголосовать два-три раза можно. И мы имеем такие примеры в Московской области. Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной", - заявил Грудинин.

"Это не тот результат, о котором можно мечтать", - прокомментировала победу Путина Ксения Собчак

"Не тот результат, о котором можно мечтать", - так прокомментировала итоги выборов главы государства кандидат в президенты России Ксения Собчак. Она признала свой проигрыш и то, что большинство россиян хотят видеть Путина президентом страны. Но одновременно увидела позитив в том, что ее результат - лучше, чем у других кандидатов-либералов.

"Результаты меня, конечно, не радуют, но, с другой стороны, мы должны понимать, что 75% голосов Путина – это другая Россия. И это, кончено, очень большая цифра и мне очень жалко, что не все оппозиционно настроенные граждане пришли на это голосование по разным причинам, - отметила Собчак. - Конечно, если бы оппозиции удалось объединиться так, как власти удалось объединить свой ядерный электорат – всеми способами, на которые они только не шли, - то результаты могли бы быть другими".

Что означает для Украины победа Путина

Характер выборов российского президента и их результаты - диагноз нынешнему состоянию российского общества, а также отображение кризиса российской оппозиции. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

В то же время политика Владимира Путина относительно Украины после выборов не изменится, считает Фесенко. Международные лидеры могут не признавать результаты выборов в Крыму, однако они не могут не признать победу Путина.

"Каких-то изменений в тактике Путина можно ожидать только после завершения президентских и парламентских выборов в Украине в зависимости от их результатов. Это могут быть только тактические изменения, - считает Фесенко. - Но стратегические изменения, общее отношение Путина к Украине как к объекту сферы влияния России, и попытки Путина вернуть Украину под свой контроль - это все не изменится ", - убежден Фесенко.

Инаугурация президента России назначена на 7 мая.