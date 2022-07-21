Трасс озвучила свою позицию касательно поддержки Украины в войне против РФ

21 июля, 13:03
Лиз Трасс может стать новым премьером Британии (Фото:Peter Nicholls/File Photo/Reuters)

Лиз Трасс может стать новым премьером Британии (Фото:Peter Nicholls/File Photo/Reuters)

Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает Украину в войне против России, но против прямого участия британских военных.

Об этом она сказал во время общения с журналистами, пишет Reuters.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие британских войск», — ответила она на соответствующий вопрос.

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Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии после отставки Борис Джонсона с поста премьер-министра страны.

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Она будет бороться за это кресло с экс-канцлером казначейства Риши Сунаком.

https://www.youtube.com/watch?v=Rc-VXRjRcSg

Она активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской армией. В конце июня Трасс призвала удвоить усилия стран Запада для помощи Киеву, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы.

Она также заявляла, что попытки умиротворить российского диктатора Путина опасны.

В случае избрания на пост премьер-министра Трасс пообещала обеспечить поражение России и диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины

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