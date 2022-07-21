Трасс озвучила свою позицию касательно поддержки Украины в войне против РФ
Лиз Трасс может стать новым премьером Британии (Фото:Peter Nicholls/File Photo/Reuters)
Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает Украину в войне против России, но против прямого участия британских военных.
Об этом она сказал во время общения с журналистами, пишет Reuters.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие британских войск», — ответила она на соответствующий вопрос.
Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии после отставки Борис Джонсона с поста премьер-министра страны.
Она будет бороться за это кресло с экс-канцлером казначейства Риши Сунаком.
Она активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской армией. В конце июня Трасс призвала удвоить усилия стран Запада для помощи Киеву, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы.
Она также заявляла, что попытки умиротворить российского диктатора Путина опасны.
В случае избрания на пост премьер-министра Трасс пообещала обеспечить поражение России и диктатора Владимира Путина в войне против Украины.
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