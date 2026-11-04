Союзник Трампа Вивек Рамасвами проиграл в Огайо на фоне предвыборного скандала сексуального характера

Республиканец из Огайо Вивек Рамасвами поздравил свою соперницу от Демократической партии Эми Актон с прогнозируемой победой на выборах губернатора. Ранее он попал в сексуальный рекламный скандал.

Об этом сообщает CNN.

Кампания кандидата в губернаторы Огайо от Республиканской партии Вивека Рамасвами оказалась в центре скандала из-за рекламного ролика, в котором мать его соперницы-демократки Эми Актон обвиняет дочь во лжи. При этом в рекламе не упоминается, что отчима Актон в свое время обвинили в изнасиловании девочки, после чего ее и брата забрали у матери.

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«Это была тяжелая и сложная ночь для республиканцев по всей стране, и это тяжелая ночь для нас здесь, в Огайо», — сказал он, назвав предвыборную гонку «порой ожесточенной с обеих сторон».

Он также надеется, что лидерство Актон сможет «объединить штат».

«Каждый должен болеть за успех её администрации, и мы надеемся, что Огайо добьётся великих результатов, независимо от того, что произошло сегодня вечером на этих выборах», — сказал он.

Он добавил, что ранее тем же вечером позвонил Актон, чтобы оставить поздравительное сообщение.

В последний период перед избирательной ночью Актон получила огромную поддержку — а Рамасвами подвергся критике со стороны оппозиции — после того, как он выпустил политический ролик, в котором мать Актон называла её лгуньей.

Мать Актон лишилась опеки над ней и её братом, когда Актон было 12 лет. Её отчим был обвинен в сексуальном насилии над ней.

Согласно данным подсчета AP, Демократическая партия лидирует на промежуточных выборах в Конгресс США, прошедших 3 ноября. По предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 51 место из 100, а в Палате представителей также близки к большинству в 218 голосов и на данный момент имеют 176 мест против 106 у республиканцев; подсчет голосов продолжается.