Республиканцы без триумфа — но с большинством? Первые итоги промежуточных выборов в США: шесть главных выводов 9 ноября, 11:11 Сюжет Избиратель голосует на участке в Мичигане, США (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Во вторник, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы: так называют голосование в середине срока действующего президента, по итогам которого обновляется состав Конгресса США (Палаты представителей — полностью, Сената — частично).

И хотя окончательные итоги выборов будут подведены через несколько дней, а то и недель, уже известно, что демократы сумели удержать ряд позиций, а республиканцы не получили ожидаемой волны сокрушительных побед — хотя все еще могут надеяться на большинство в обеих палатах Конгресса США, где до сих пор доминировали демократы.

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В случае смены баланса даже в одной из палат Республиканская партия сможет оказывать большее давление на повестку, которую воплощает в жизнь администрация Джо Байдена — от внутренней политики в США до масштабов помощи Украине.

Напомним, 8 ноября американцы выбирали:

435 членов Палаты представителей США ( полное обновление состава, что происходит каждые два года — одновременно с президентскими выборами и на промежуточных);



полное обновление состава, что происходит каждые два года — одновременно с президентскими выборами и на промежуточных); 35 новых членов Сената США, состоящего из 100 сенаторов ( сенаторов переизбирают « порциями» раз в шесть лет, каждый штат представляют два сенатора);

сенаторов переизбирают порциями» раз в шесть лет, каждый штат представляют два сенатора); 36 губернаторов штатов и 3 губернаторов территорий США;

многочисленных мэров городов и местных чиновников.

НВ рассказывает о первых важнейших итогах промежуточных выборов в США 2022 — на основании обобщений CNN, Reuters и The Guardian.

1. Окончательное подведение итогов выборов может занять дни или даже недели

В нескольких решающих гонках, от которых зависит итоговый баланс сил в каждой из палат Конгресса, предварительные показатели соперников настолько близки, что по итогам 8 ноября назвать однозначного лидера было невозможно. Это означает, что итоговый перевес может быть определен лишь в последние моменты подсчета голосов на днях, а в некоторых случаях (в частности в борьбе отдельных кандидатов за Сенат) может потребоваться второй тур, что займет недели.

2. Республиканцы близки к большинству в Палате представителей, схватка за Сенат может затянуться до декабря

Все еще под вопросом решающие схватки за места в Сенате от штатов Аризона, Джорджия и Невада, где отстаивают свои кресла демократы, а также в Висконсине, где борется за сохранение места республиканец.

Более того, сенатская гонка в Джорджии, как пишет Reuters, вполне может завершиться вторым туром 6 декабря. Здесь демократ Рафаэль Уорнок (49,4%) по итогам подсчета 99,5% голосов лишь незначительно обгоняет республиканца Гершеля Уокера (48,5%). Если ни один из них не сможет набрать 50% голосов (еще 2,1% ушли третьему кандидату, Чейзу Оливеру), будет назначен второй тур выборов.

Если от этого места будет зависеть контроль над Сенатом, судьба большинства прояснится лишь через несколько недель.

В Палате представителей ситуация более предсказуемая: с высокой долей вероятности республиканцы таки добьются большинства в нижней палате Конгресса США (хотя и в этом еще нет однозначной уверенности).

На момент публикации мировые агентства сообщали о таких предварительных результатах голосования:

Палата представителей (переизбирали все 435 мест, необходимо 218 голосов для большинства):

173 места у демократов ( сумели отвоевать три бывших места республиканцев)

сумели отвоевать три бывших места республиканцев) 198 мест у республиканцев ( сумели отвоевать девять бывших мест демократов)

До выборов у демократов было 220 мест в парламенте, у республиканцев — 212. Таким образом, вероятность перехода большинства в Палате представителей к Республиканской партии остается значительной.

Инфографика: Reuters, данные на 10:40 9 ноября

Сенат (для большинства необходим 51 голос из 100 мест, на выборах переизбирали 35 сенаторов):

48 мест у демократов ( дополнительно выиграли 1 кресло)

дополнительно выиграли 1 кресло) 47 мест у республиканцев ( потеряли 1 кресло)

До выборов голоса в Сенате США распределялись ровно 50/50, в случае спорных голосований последнее слово принадлежало соратнице Байдена, вице-президенту Камале Харрис (Демократическая партия).

Инфографика: Reuters, данные на 10:40 9 ноября

Губернаторские должности (выбирали 36 губернаторов штатов и 3 губернаторов территорий США):

21 позицию выиграли демократы ( дополнительно выиграли в двух штатах)

дополнительно выиграли в двух штатах) 24 позиции выиграли республиканцы ( проиграли в двух штатах)

Инфографика: Reuters, данные на 10:40 9 ноября

3. Республиканцы не смогли добиться тотальной волны побед

Промежуточные выборы в США характерны тем, что в течение первого срока каждого американского президента они обычно становятся триумфом для оппозиции. После Второй мировой войны партия действующего главы Белого дома (сейчас это Демократическая партия) почти всегда теряла места в Палате представителей на таких выборах.

Республиканская партия рассчитывала на усиление этого тренда из-за роста недовольства американцев инфляцией в США и снижения рейтинга Джо Байдена.

Однако, как подчеркивают мировые СМИ, Демократической партии удалось преподнести сюрприз республиканцам. Вопреки ряду прогнозов, в нескольких решающих схватках кандидатов партия Байдена удержала места в Сенате, а ее представители победили соперников-республиканцев в нескольких «дуэлях» за членство в Палате представителей.

К примеру, демократы оставили за собой сенатские кресла в штатах Нью-Гэмпшир и Колорадо, а также выиграли две из трех гонок в Вирджинии за места в Палате представителей.

«Полных результатов еще нет, и, когда улягутся страсти, Республиканская партия вполне может вырвать большинство [в каждой из палат Конгресса США], которое они ожидали получить. Но очевидно, что вечер [подведения первых итогов выборов] прошел не так, как ожидали многие республиканцев по всей стране, что может в конечном итоге бросить вызов исторической тенденции использования избирателями промежуточных выборов для „покарания“ партии-„хозяйки“ Белого дома», — пишет The Guardian.

«Определенно нет речи о „республиканской волне“, уж это чертовски точно», — широко цитируют СМИ эмоциональную реакцию Линдси Грэма, сенатора-республиканца из Южной Каролины, на первые итоги выборов вечером 8 ноября, которую политик озвучил в комментарии MSNBC.

С другой стороны, напоминают мировые СМИ, даже узкое большинство в любой из палат Конгресса позволило бы республиканцам оказать значительное давление на администрацию Байдена: от рассмотрения повестки Белого дома и помощи Украине до возможного открытия расследований в отношении политики Байдена, чем ранее грозили республиканцы.

«Даже если это будет рябь, а не волна [речь о масштабе побед Республиканской партии в случае завоевания большинства] - как не назови, надзор [за политикой Байдена] все равно будет ощущаться», — цитирует CNN своего обозревателя Скотта Дженнингса.



4. Новая победа республиканского губернатора Флориды может сделать его конкурентом Трампа на выборах в 2024 году

Одним из знаковых результатов промежуточных выборов 2022 года CNN называет переизбрание республиканца Рона ДеСантиса на пост губернатора Флориды (он возглавляет штат с 2019 года). Политик победил более чем уверенно: он обошел конкурента-демократа почти на 20% и собрал большинство голосов в округе Майами-Дейд, который населен преимущественно латиноамериканцами и исторически являлся серьезным источником голосов демократов. Кандидат Республиканской партии на пост губернатора не выигрывал во флоридском округе Майами-Дейд 20 лет — со времен Джеба Буша в 2002 году.

Рон ДеСантис с женой и детьми в ночь выборов / Фото: REUTERS/Marco Bello

Как дает понять CNN, это не только тревожный сигнал для демократов во Флориде, но и серьезная заявка ДеСантиса на возможное баллотирование в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Хотя Дональд Трамп, судя по всему, также готов вернуться в игру и участвовать в гонке, экзит-полы во Флориде показали, что 45% избирателей штата хотели бы видеть именно ДеСантиса кандидатом в президенте (и лишь 33 — Трампа).

44-летний ДеСантис по образованию юрист, ранее дослужился до звания лейтенанта в ВМС США, затем работал в прокуратуре Флориды и представлял штат в Палате представителей США с 2013 по 2018 год. В своей победной речи вечером 8 ноября ДеСантис подчеркнул, что гордится своим отказом вводить ограничения во время пандемии Covid-19 — по его словам, Флорида якобы «была убежищем здравомыслия, когда мир сошел с ума»

5. Демократов снова выручили избиратели из пригородов

В 2018 году голоса пригородов обеспечили демократам большинство в Палате представителей, а в 2020 году помогли обеспечить выдвижение Джо Байдена на пост президента, напоминает CNN. Теперь же, на промежуточных выборах в 2022 году, именно голоса пригородов по всей стране во многом помогли демократам избежать разгрома республиканцами.

Речь идет о победе кандидатов от Демократической партии благодаря избирателям в пригородах таких городов как Канзас-Сити, Огайо, Кливленд, Иллинойс, Вашингтон и т. д.

6. В Конгрессе США и креслах губернаторов появятся яркие новички

Американская пресса традиционно отмечает локальные рекорды, которые воплощают для своих штатов победившие кандидаты:

в Массачусетсе генеральный прокурор штата от Демократической партии Маура Хили станет первой женщиной — губернатором штата, а также первой в США лесбиянкой-руководителем штата;

генеральный прокурор штата от Демократической партии Маура Хили станет первой женщиной — губернатором штата, а также первой в США лесбиянкой-руководителем штата; в Арканзасе представительница Республиканской партии Сара Хакаби Сандерс, бывший пресс-секретарь Трампа в Белом доме, также была избрана первой женщиной-губернатором;

представительница Республиканской партии Сара Хакаби Сандерс, бывший пресс-секретарь Трампа в Белом доме, также была избрана первой женщиной-губернатором; демократ из Мэриленда Уэс Мур станет первым темнокожим губернатором штата;

Уэс Мур станет первым темнокожим губернатором штата; в Алабаме представительница республиканцев Кэти Бритт, бывшая помощница уходящего в отставку сенатора-республиканца Ричарда Шелби, заменит его в Сенате, став первой женщиной — представительницей штата в верхней палате Конгресса США;

представительница республиканцев Кэти Бритт, бывшая помощница уходящего в отставку сенатора-республиканца Ричарда Шелби, заменит его в Сенате, став первой женщиной — представительницей штата в верхней палате Конгресса США; в Пенсильвании новый член Палаты представителей от Демократической партии Саммер Ли становится первой чернокожей женщиной, избранной в Конгресс;

новый член Палаты представителей от Демократической партии Саммер Ли становится первой чернокожей женщиной, избранной в Конгресс; Флорида избрала самого молодого в истории члена Палаты представителей, 25-летнего Максвелла Алехандро Фроста, который может стать первым представителем « поколения зумеров» на столь высоком посту.