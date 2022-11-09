Республиканские правила игры: что несут Украине результаты промежуточных выборов в США 9 ноября, 14:38 Сюжет После подведения окончательных итогов выборов баланс сил в Конгрессе США, скорее всего, изменится в пользу Республиканской партии (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Хотя вероятный переход большинства в Палате представителей США к республиканцам провоцирует вопросы о стабильности американской поддержки Украины, политологи из США полагают, что обе партии осознают необходимость борьбы с Владимиром Путиным и продолжат помогать Украине.

Корреспондентка НВ рассказывает о том, как прошли важнейшие промежуточные выборы в США и что они несут Украине.

Автор текста: Вероника Мелкозерова, НВ, Нью-Йорк

Утром 8 ноября небольшая группа людей собралась возле одного из избирательных участков на Манхэттене, расположенного в застекленном офисном здании с красивым внутренним садом. Тогда как некоторым людям потребовалось определенное время, чтобы проголосовать в день выборов, Филип Кляйнер, имиграционный адвокат из Нью-Йорка с украинскими корнями, отдал свой голос довольно быстро. Кляйнер, с гордостью прикрепивший на куртку наклейку «Я проголосовал», останавливается, чтобы поговорить с НВ.

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Филип Кляйнер возле избирательного участка / Фото: НВ

«Я собирался голосовать за [Ли] Зелдина [член Палаты представителей США от Республиканской партии], потому что мне не нравится та другая женщина, как бы ее не звали. Но потом я выяснил, насколько жизнь Зелдина зависит от того, что говорит Трамп, — сказал Кляйнер. — Американцы совершили ошибку, проголосовав за Трампа шесть лет назад. Он разрушил страну. Его стоило бы держать подальше от Белого дома. Даже не потому, что он плохой человек, он просто идиот. Но тем не менее».

В гонке за пост губернатора Нью-Йорка конгрессмен-республиканец Ли Зелдин является главным соперником демократки Кэти Хокул, которая сейчас занимает этот пост. Опросы предсказывали, что Хокул победит Зелдина. Тем не менее, гонка в этом году очень напряженная [согласно предварительными итогам голосования, Хокул действительно победила, набрав 52.8% - прим.ред].

Хотя Нью-Йорк исторически голосует за демократов, даже здесь они, как ожидается, победят с очень небольшим отрывом. В то время как республиканцы на промежуточных выборах готовились выиграть по-крупному по всей стране. С 29 октября граждане США начали голосование на промежуточных выборах в США, где на кону стоят 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Промежуточные выборы определят, как будет выглядеть 118-й Конгресс США. И большинство американских соцопросов предсказывали, что доминировать в нем будет Республиканская партия. Республиканцы могут победить в Палате представителей, однако голосование за Сенат будет спорным.

Хотя выборы в этом году в основном посвящены внутренним проблемам США, таким как инфляция, право на аборты и политика контроля над оружием, текущая военная помощь США Украине также стала широко обсуждаемым вопросом в ходе избирательной кампании. Хотя Республиканская партия заверяла Украину в двухпартийной поддержке США в ее защите от российского вторжения, а нынешний лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл даже призывал к увеличению военной помощи Украине, все больше и больше республиканцев ставят под сомнение помощь США.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (который, вероятно, станет следующим спикером Палаты представителей, сейчас возглавляемой демократом Нэнси Пелоси) заявил, что «Украина больше не получит безразмерных чеков», если республиканцы одержат верх в Палате представителей. А другая республиканка Марджори Тейлор Грин 4 ноября заявила, что при республиканцах Украине не достанется «ни копейки».

Грин — ультраправый политик из очень активной части MAGA-крыла Республиканской партии [сторонники Трампа, объединенные его лозунгом Make America Great Again]. Она трампистка, продвигающая теории заговора и изоляционизм Соединенных Штатов. Республиканская партия продолжает использовать ее для «разогрева» толп своих сторонников и, таким образом, легитимизирует ее в глазах американского общества. На митинге в Айове 4 ноября толпа встретила аплодисментами ее заявление об Украине. Это усилило опасения, что промежуточные результаты могут изменить подход США к поддержке сопротивления Украины российскому вторжению.

«Я всегда голосовал за республиканцев, потому что я за предоставление оружия, а демократы всегда кажутся партией контроля и трусости. Я с самого начала поддерживал Украину и настаивал на том, чтобы дать им оружие. Но цена продолжения [поставок Украине] для полной победы вызывает беспокойство», — сказал НВ Дерек Курсон, частный предприниматель из США.

«Я не против, чтобы Украина отвоевывала все, что хочет, но вопрос в том, сколько придется заплатить всем нам. В какой-то момент придется прийти к урегулированию путем переговоров, а не тратить триллионы на борьбу до конца», — добавил Курсон.

США уже обязались выделить более $18,9 млрд помощи Украине в сфере безопасности с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность президента. В целом с 2014 года США выделили Украине более $21 млрд на расходы в сфере безопасности, а с начала полномасштабного вторжения России в феврале — более $18,2 млрд. В ходе исторического голосования за предоставление примерно $40 млрд для оказания помощи Украине [не все из них предназначены Киеву, часть пойдут усилению европейской безопасности — прим.ред.], все 57 голосов, поданных против этого пакета, принадлежали республиканцам.

Объем помощи беспрецедентен, и эти расходы оказывают огромное давление — особенно во времена, когда мировая экономика ослаблена пандемией COVID-19 и инфляцией. Хотя большинство американцев по-прежнему поддерживают помощь Украине, все больше политиков — и не только в республиканском лагере — задаются вопросом о том, как долго она продлится. 24 октября группа из 30 демократов-конгрессменов прогрессивного кокуса опубликовала коллективное письмо Байдену, в котором призвала его начать прямые переговоры с Россией.

«Как законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте, мы считаем, что участие в этой войне также налагает на Соединенные Штаты ответственность за серьезное изучение всех возможных путей, включая прямые контакты с Россией, для уменьшения ущерба и поддержки Украины в достижении мирного урегулирования», — говорится в письме.

После того, как письмо спровоцировало негативную реакцию в американском и украинском обществах, конгрессмены его отозвали. Некоторые подписанты признали, что письмо было подписано еще летом, до успешного контрнаступления Украины, и, соответственно, устарело. Представители прогрессивного кокуса пояснили, что они никоим образом не хотели перекрывать американскую поддержку украинского сопротивления, однако не смогли должным образом объяснить, почему старое письмо было опубликовано во время предвыборной кампании.

Американские эксперты прогнозируют, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах не приведет к существенным изменениям в вопросе помощи Украине, поскольку обе стороны согласились, что США должны продолжать поддерживать Киев.

«Наша страна всегда работала над тем, чтобы поддерживать другие страны, особенно когда они подвергаются вторжению. Украина — суверенная страна, в которую под ложным предлогом вторглась Россия», — заявила НВ специалист по политическим коммуникациям и избиратель Демократической партии из Нью-Йорка Тара Дауделл.

Тем не менее изоляционистские тенденции среди многих республиканцев и противодействие любому решению, которое принимает президент-демократ Джо Байден, могут погрузить США в глубокий внутриполитический кризис и отвлечь внимание от Украины, сказал НВ Чад Бриггс, главный консультант GlobalINT LLC и сотрудник Университета Джона Хопкинса.

Эксперт полагает, что в случае республиканского большинства в Палате представителей поддержка Вооруженных сил Украины и украинского народа не будет безоговорочной. «Это [cомнения в такой поддержке] нашло отклик во многих сегментах Республиканской партии, особенно среди более консервативного электората, который до сих пор идеализирует российский авторитаризм», — отмечает Бриггс.

Бриггс прогнозирует, что Республиканская партия инициирует слушания относительно Хантера Байдена, может попытаться объявить импичмент президенту Байдену и, возможно, будет стремиться сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь, используя в качестве оружия угрозу потолка госдолга.

«Учитывая те внутриполитические кризисы, которые начнут разворачиваться после января и вплоть до весны, я боюсь, что американцы слишком легко упустят из виду российское вторжение и тяжелое положение Украины, из-за чего помощь вполне может быть сокращена», — сказал Бриггс.

По его словам, столь же проблематичной будет «потеря способности Белого дома сплотить других союзников для обеспечения соблюдения санкций против России или для координации помощи и военной подготовки через такие организации, как НАТО».

Дж. Майлз Коулман из Политического центра Университета Вирджинии подтвердил изоляционистские тенденции среди многих республиканцев. Если во времена Рональда Рейгана Республиканская партия была известна своей жесткой антироссийской позицией и впоследствии поддерживала войны США за границей, а демократы призывали к выводу войск, то сейчас все в определенном смысле наоборот.

«Ранее именно демократы были больше похожи на изоляционистскую партию. Но знаете, в случае войны против Украины всем очевидно, что это не война по выбору [для Киева]. В Америке есть много людей, которые вполне обоснованно считают, что мы должны противостоять Владимиру Путину», — сказал Коулман.

И действительно, многие американские избиратели, с которыми НВ поговорил перед выборами 8 ноября, заявили, что изменили свои избирательные предпочтения из-за войны России против Украины. Некоторые избиратели-республиканцы решили поддержать демократов из-за постоянных новостей о связях республиканцев с россиянами. Другие утверждали, что было бы несправедливо демонизировать Республиканскую партию как некую пророссийскую силу в США, которая бы бросила Украину на растерзание.

«Я думаю, что в Палате представителей и Сенате достаточно республиканцев [которые являются сторонниками поддержки Украины], чтобы продолжать оказывать помощь Украине, особенно если они будут кооперироваться с оставшимися демократами. Многие из нас достаточно стары, чтобы помнить холодную войну и то, что Россия — наш враг», — сказал НВ сторонник Республиканской партии Тимоти Дэвид Керп, доцент Университета Огайо.

«Таким образом, я могу поддерживать и Республиканскую партию, и Украину, — поясняет он. — Я надеюсь, что украинцы поймут, что хотя я считаю ваше дело чрезвычайно важным, я также беспокоюсь о своей стране. Я не верю, что господин Байден или его партия способны так заботиться о силе Америки, чтобы мы могли сохранить мировое лидерство».

Несмотря на то, что помощь Украине стала предметом острых дискуссий во время предвыборной кампании, американцы действительно в целом согласны с тем, что промежуточные выборы больше касаются экономики, инфляции и цен на газ.

«Я думаю, что это более серьезные проблемы для людей. Как и проблема изменения климата для избирателей левого толка», — говорит Тара Дауделл.

Многих избирателей тревожит то, что республиканцы стали более авторитарными. «Я думаю, во многом это связано с влиянием Дональда Трампа. И из-за его связей с Россией республиканцы тоже будто бы тянутся к России», — добавила Дауделл, которая сама является сторонницей демократов.

По ее словам, многие члены Республиканской партии продолжают использовать вопрос помощи Украине как аргумент в пользу того, что демократы якобы больше заботятся о людях за пределами США, чем о самих американцах.

«Вот почему я думаю, что проблема Украины на самом деле является частью более широкого националистического месседжа, который они (республиканцы) хотели использовать для атак на демократов», — сказала Дауделл.

