Спикер Госдумы РФ прилетел в Северную Корею на открытие музея солдат, погибших на войне против Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время прибытия в Северную Корею (Фото: duma.gov.ru)

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин прилетел в Северную Корею, чтобы принять участие в открытии музея солдат, которые погибли, воюя за Россию против Украины .

Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Они писали, что Володин прилетел в Северную Корею по поручению российского диктатора Владимира Путина и должен также встретиться с депутатами северокорейского парламента.

Реклама

Читайте также: Россияне показали установленную на НРК реактивную установку из Северной Кореи

Володина, в частности, принял Чо Йон Вон, глава Верховного народного собрания Северной Кореи.

Северная Корея планирует открыть так называемый Мемориальный музей боевых подвигов на базе Зарубежных военных операций в Пхеньяне,

