Спикер Госдумы РФ прилетел в Северную Корею на открытие музея солдат, погибших на войне против Украины

25 апреля, 21:16
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время прибытия в Северную Корею (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время прибытия в Северную Корею (Фото: duma.gov.ru)

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин прилетел в Северную Корею, чтобы принять участие в открытии музея солдат, которые погибли, воюя за Россию против Украины.

Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Они писали, что Володин прилетел в Северную Корею по поручению российского диктатора Владимира Путина и должен также встретиться с депутатами северокорейского парламента.

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Володина, в частности, принял Чо Йон Вон, глава Верховного народного собрания Северной Кореи.

Северная Корея планирует открыть так называемый Мемориальный музей боевых подвигов на базе Зарубежных военных операций в Пхеньяне,

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Северная Корея Россия Война России против Украины Вячеслав Володин

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