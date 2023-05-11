Выдача экс-президента Мотор Сичи Богуслаева России может иметь очень негативные последствия — Бутусов 11 мая, 09:07 Вячеслав Богуслаев попросил отдать его России в рамках обмена (Фото:Радио Свобода)

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что выдача подозреваемого в госизмене экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева России в рамках обмена может иметь негативные последствия.

В своем Facebook он уточнил, что в таком случае он будет руководить перетаскиванием всех технологий и специалистов по Мотор Сичи.

«Это для начала нужно очень серьезно взвешивать по результатам. Богуслаев должен рассказать, кто его „крышевал“ во власти, как минимум с 2014 года, как это он так подпольно работал на РФ, что это заметили только в 2022-м. Кто за это отвечает?» — написал журналист.

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Бутусов также задался вопросом, почему Богуслаев просит об обмене именно у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Журналист заявил, что Ермак близко связан с РФ и должен быть среди подозреваемых в государственной измене.

«Именно Ермак сделал все, чтобы сорвать подготовку Украины к войне и облегчить Путину захват Чонгару и захват Украины вообще. Именно Ермак гарантировал Украине мир и врал о больших мирных достижениях, о прогрессе в переговорах. Это была часть российской дезинформационной кампании. Обмен пленными должен проходить под контролем спецслужб, а не пророссийских деятелей из офиса президента», — резюмировал он.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

Богуслаева задержали по подозрению в госизмене, а 28 марта сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он до сих пор находится под стражей.



4 ноября суд арестовал имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

10 мая Схемы опубликовали письмо Богуслаева, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы» и попросил отдать его РФ в рамках обмена.